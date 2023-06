“Cuernos”: el inesperado descargo de Karina “La Princesita” contra sus exparejas

Karina “La Princesita” es reconocida por sus letras de desamor, es innegable. Ahora bien, su humor y sarcasmo también son una parte fundamental de su personalidad. En esta oportunidad, la cantante compartió un inesperado descargo contra sus exparejas.

Sin develar ningún nombre en particular, a través de una historia de Instagram, la artista publicó una selfie con un peinado muy particular.

Karina La Princesita.

En esta foto Karina estaba con dos rodetes altos y escribió irónicamente: “Una sola vez en la vida que no tengo cuernos y el tipo me los hace. Un amigo”. Asimismo, etiquetó a su amigo y estilista responsable de su look.

El Polaco, el Kun Agüero o Nicolás Furman podrían ser los destinatarios de este mensaje. Sin embargo, la sospecha era mayormente por Furman, el último vínculo conocido de la cantante.

Karina La Princesita arremete irónicamente contra sus exparejas. Foto: Instagram/kariprinceo

El descargo de Karina La Princesita contra los medios

Karina, cuando fue invitada a Más de lo mismo, uno de los programas de stream de Luzu TV, se sinceró sobre lo mal que la pasó a raíz de la presión de los medios.

En reiteradas ocasiones y a lo largo de toda su carrera, los medios arremetieron contra el cuerpo de la cantante. A raíz de esto, la cantante contó que muchas de sus inseguridades se vieron exacerbadas por estos juicios de valor que emitían en la gran pantalla.

“De grande me pasó lo del hate con mi cuerpo: ‘gorda de mierda’. Hasta los medios lo decían. Yo estaba en pareja con alguien muy importante, y mandaban: ‘¿cómo se fijó en esta?’. Lloré mucho, me quería morir de tristeza. No me quería matar: quería morir de tristeza”, detalló Karina.

La cantante causó furor con el look barbiecore que eligió para hacer un show en Tucumán. / Foto: Instagram Foto: Karina La Princesita

Estos crueles comentarios siguieron, y la cantante reveló que le hicieron pasar por momentos de mucho sufrimiento en su vida. “Me aislaba. Empecé a temblar cada vez que me tenía que ir a cambiar, y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca”, agregó la artista.

Luego, la cantante contundente concluyó: “A mí me trataban de puta, de grasa, de gorda..., así con estas palabras. Me destruyó: siento que me tiró al agua, llegué al piso y salí para arriba. ¡A mí no me tira abajo nadie más! Porque ya no me lastima... Pero tuve un proceso muy largo.”