El fuerte enojo de Karina ‘La Princesita’ con fans de una banda correntina en pleno show

El pasado viernes, Karina La Princesita visitó Corrientes donde estuvo brindando un show, sin embargo, vivió un tenso momento en el escenario cuando estaba cantando. Un grupo de personas pedía por el ingreso de “Yiyo y los Chicos 10″, banda del cual es cantante Roberto Ibarra. La cantante pidió respeto y exclamó: “Yo no me achico, les aviso”.

Ante esta situación, la cantante de cumbia no se quedó callada y respondió a los fanáticos de la banda de cumbia correntina: “Nosotros nos vamos a quedar a ver el show de Yiyo, porque somos respetuosos, no como los que se pusieron a gritar”. “A los hombres que están gritando, bajen un cambio”, exclamó la artista y luego concluyó: “Yo no me achico, les aviso”.

El descargo de Karina tras escándalo con seguidores de Yiyo

En un vivo de Instagram, la cantante se refirió al momento tenso que vivió el show de Corrientes el viernes pasado. “Los que organizan bien hacen que estas cosas feas no pasen”. Luego, agregó: “Ahora va a ser responsabilidad nuestra ir con gente que haga las cosas bien a la hora de organizar shows y que no sea inepta”.

Sin embargo, dejó de lado el enojo y saludó a los fanáticos de Chaco, Formosa y Corrientes, por donde estuvo de gira este fin de semana.

“Me reservo muchas cosas, pero claramente la gente que organiza bien, hace que no sucedan las cosas feas que a veces pueden pasar”, disparó contra la organización del show. “Cheme, de Corrientes, te mandamos un beso grande y esperamos ir la próxima con vos que sí sabés organizar espectáculos”, concluyó.