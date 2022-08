Karina “la Princesita” reveló que no quiere que su hija esté con un cantante de música tropical

Karina “la princesita” estuvo como invitada en el programa Cortá por Lozano, donde le hicieron varias preguntas sobre su vida, las cuales respondió a través de emojis.

Una de esas preguntas tenía que ver con su hija junto a El Polaco, Sol Cwirkaluk, y su futuro en el amor. “¿Aceptarías para Sol un novio que se dedique a la música tropical?”, preguntó Vero Lozano.

Sol, la hija de El Polaco y Karina La Princesita. Foto: Instagram

Rápidamente, Karina respondió con una negativa. Por esta razón, fue consultada por el motivo que no quiere que su hija esté con un cantante de música tropical.

Sol actualmente se encuentra en pareja con el actor e influencer Tomás Benitez. (Foto: Instagram)

“Perdón, pero no. Ya sé de lo que se trata”, respondió luego de un exabrupto al aire. Lozano le preguntó si tenía que ver con que no quisiera que sufriera su hija, a lo que la cantante respondió: “No, para ella quiero algo más tranquilo”.

Por qué Karina no quiere ser más “La princesita”

“¿Estás harta de que te digan la princesita?”, le preguntó Vero a la cantante, quien respondió que sí lo estaba.

“Sí, estoy harta porque no me lo puse y ya estoy grande, me siento grande para el ‘sita’”, explicó durante el programa.