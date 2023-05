Karina La Princesita enfurecida con los técnicos de sonido en pleno show: “¿Quién da la cara?”

Un video de Karina La Princesita se volvió viral en las últimas horas por la indignación que la cantante tenía respecto al sonidista de su show. Furiosa, disparó contra la técnica: “Pónganse las pilas, porque nos pagan a todos por estar acá arriba”.

La furia de Karina La Princesita se viralizó por las redes.

Pareciera que el sonido no era el mejor y la gente no podía disfrutar del show como correspondía. “Tengo otro show y me tengo que ir. Pero la verdad que no me puedo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y nos estamos escuchando tan mal. A ver si se ponen las pilas y arreglan el sonido, loco”, comenzó el reclamo de Karina en el medio del escenario.

Disconforme y enfurecida con cómo estaba saliendo el show técnicamente, Karina arremetió: “¿Quién da la cara? Viejo vamos, estamos todos laburando. Vamos a poner un poquito que nos pagan a todos para estar acá arriba”. Por último soltó: “Estas cosas no tienen que pasar muchachos. Trabajan en la noche”, contundente.

La mala racha de Karina con los sonidistas

Esta no es la primera vez que La Princesita tiene un cruce en el medio de un show con los técnicos. En marzo tuvo un encuentro con un operador. “Yo no sé de sonido. Si vos no sabés mandá a alguien que lo de vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando”, dijo enfurecida Karina.

Volvió a insistir y frenó el espectáculo porque no lograba escucharse: “Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor”.

El público la apoyó instantáneamente. “Y antes de decírselo en público, se los dije con señas veinte veces, pero ya que no me entendieron no me queda otra opción”, se justificó La Princesita.