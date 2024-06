Confirmaron la separación de Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos

Carlos Perciavalle se encuentra en el ojo de la polémica. Tras casarse con Jimmy Castilhos en febrero de este año, el humorista fue acusado junto a su esposo por abuso sexual y privatización de libertad.

“Esto es una denuncia que se presentó en las últimas horas en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es un joven de origen uruguayo que denuncia a Carlos Perciavalle y a su pareja de abuso sexual”, explicó el periodista Martín Candalaft en “DDM” (El Diario de Mariana).

En medio de esta denuncia, en la cual están siendo asesorados por Fernando Burlando, se confirmó una sorprendente noticia: Carlos Perciavalle se habría separado de Jimmy Castilhos.

Todos los detalles de la separación de Carlos Perciavalle de su esposo

La noticia fue confirmada por Moria Casán durante el comienzo de su programa “Nave nodriza” en Pícnic Extraterrestre. Ahí, detalló que el Castilhos le comentó su situación personal en una llamada telefónica.

“Me llama Jimmy Castilhos, el marido de Carlos Perciavalle, y me dijo: Moria, te quiero avisar que nos acabamos de separar”, destacó la One en la introducción del programa.

Ahora bien, Casán aseveró que desconocía las razones detrás de esta decisión. Sin embargo, intuyó que podía deberse a la disputa legal que estaban padeciendo.

Carlos Perciavalle y su marido Jimmy Castilhos en "A la tarde". (Foto: Captura de pantalla)

“Okey amor, I´m sorry. No sé cuáles fueron las razone. Creo que era un quilom** que habían tenido judicial, que lo está atendiendo Fernando Burlando. La cuestión es que si me llama para decirme eso, yo lo digo inmediatamente”, determinó la actriz y presentadora sobre las causas detrás de su separación.

Finalmente, la exvedette de 77 años les mandó sus fuerzas a los artistas para que pudiesen resolver todas sus problemáticas. “Jimmy Castilhos, Carlitos, si se separaron I´m sorry, les deseo todo lo mejor para que se solucionen todo entre ustedes dos. Los quiero”, le expresó la One.

Qué se sabe sobre la denuncia contra Carlos Perciavalle y su pareja

En principio, la noticia se dio a conocer el 11 de junio, cuando un joven de 18 años denunció un percance que padeció con la pareja en el oeste de la ciudad.

“El 18 de marzo de 2024, fui a una reunión de trabajo con los denunciados (Carlos Perciavalle y su pareja) con quiénes tenía un vínculo laboral con relación de dependencia (...) Una vez finalizada la reunión laboral, estas personas me invitaron a compartir tiempo de ocio con ellos dos”, leyó Martín Candalaft en “DDM” la denuncia de la víctima, quien trabajó para la pareja.