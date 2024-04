Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos van a tener un hijo: “Ya elegimos el nombre”

El reconocido actor uruguayo Carlos Perciavalle y su marido, el productor teatral Jimmy Castilhos, se mostraron súper ilusionados al confirmar la noticia de que están en la dulce espera. Durante una entrevista con el programa A la tarde, confirmaron que están esperando un hijo. Los tortolitos, que se casaron en febrero pasado, se convertirán en padres por el método de vientre subrogado.

Al respecto Jimmy declaro: “Soy el futuro padre de nuestro hijo”. También confirmó que el pequeño nacerá en diciembre. Acto seguido, Perciavalle sumó que si es varón se llamará Gerónimo Argentino. También afirmó que nacerá en Argentina, no en Punta del Este donde están viviendo. “Yo quiero que sea argentino y que tenga el nombre de su abuelo (por Castilhos) y el nombre de Argentino porque yo a la Argentina la llevo en el alma”, explicó el uruguayo.

La noticia fue compartida a través de un emotivo posteo en Instagram (jimmycastilhos)

¿Y si es nena? “Es un hecho y está elegido hasta el nombre. Si es una nena vamos a ver cómo se llama”, agregó el capocómico, aclarando que todavía no tienen nombre en mente para esa opción. Antes de terminar, Perciavalle admitió que más de una vez pensaron en ser padres.

Carlos Perciavalle dio el sí con Jimmy Castilhos Foto: gentileza diario crón

La pareja se casó por civil en la ciudad de Maldonado, Uruguay, y luego realizaron una ceremonia con familiares y amigos para festejar.

El casamiento de Carlos Perciavalle y Jimmy Catilhos

Hace unos meses, el actor presentó a su nueva pareja mientras realizaba una entrevista para A la Tarde. Allí se conoció la identidad del hombre que le robó el corazón al artista: Jimmy Castilhos, un productor argentino de 47 años.

Según contaron se conocen hace 23 años, y el amor surgió en el trabajo. “Las cosas pasan en la vida. Ha sido productor mío de todas las temporadas que he hecho en Uruguay”. Luego, agregó: “Hemos tenido una relación maravillosa, me hace reír mucho y me pone de buen humor”, cerró Perciavalle.