Cómo será el drástico cambio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Arabia Saudita

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están pasando por un momento de transición. Tras seis años de relación marcados por el coronavirus, redes sociales y mudanza, la pareja se casó en una íntima ceremonia en El Dok el 21 de julio.

En fotos: así fue el festejo íntimo en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala Foto: Instagram

“Ahora sí, para siempre”, destacó el matrimonio en sus redes sociales sobre su matrimonio.

Ahora bien, a casi un mes de haberse casado, la pareja tendrá un cambio drástico en sus vidas. Al Qadsiah, el club propiedad de la mayor petrolera del mundo, Aramco, cerró su acuerdo con Paulo Dybala por 15 millones de euros.

“Paulo Dybala se va a Al Qadsiah. El pase se hará por 15 millones de euros”, destacó Gastón sobre el nuevo futuro profesional de La Joya.

De acuerdo con el periodista deportivo, el contrato de Dybala con el equipo será hasta 2027 y tendrá un sueldo anual de 20 millones de dólares. Por tanto, Oriana Sabatini deberá irse con su esposo a Arabia Saudita.

Cómo será el estilo de vida de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Arabia Saudita es un Estado Islámico liderado por la Casa de Sáud. Por tanto, la ley vigente es la islámica, interpretada desde una perspectiva wahabista, que es una corriente del Islam fundamentalista y conservador.

El equipo de Arabia Saudita ondea banderas en un barco en París, Francia, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el viernes 26 de julio de 2024. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) Foto: Kirsty Wigglesworth

Con este régimen, las mujeres saudíes gozan de un determinado estilo de vida. Entre ellos, un guardián masculino para supervisarlas.

En el caso de las mujeres extranjeras (como Oriana Sabatini), podrá gozar de ciertas flexibilidades, como el no tener que usar un velo. Sin embargo, deberá respetar de un determinado código de vestimenta.

Por qué Oriana Sabatini decidió posponer su luna de miel con Paulo Dybala

Desde otro aspecto, el nuevo matrimonio no tuvo una luna de miel. Esto, debido a un contundente motivo: Oriana Sabatini viajó a Chicago para ir al Lollapalooza junto a sus amigas.

Oriana Sabatini en el Lollapalooza Chicago 2024. Foto: Instagram

La cantante fue acompañada con sus amigas más cercanas al evento. Ahí, logró escuchar a Blink-182 y dedicarles un sentido cartel. “Travis, pospuse mi luna de miel para verte”.

“Mamaaaaaaa mi banda favorita, vio mi cartel!!!”, destacó la esposa de Paulo Dybala en sus redes sociales.

Por el momento, se desconoce si el matrimonio tendría una luna de miel. Previo a su casamiento, la hija de Catherine Fulop expresó que no estaban tan ilusionados con realizarla.

El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Gentileza Instagram.

“Ay, no sé, me da un poco de fiaca. Es que luna de miel siento que al no tener hijos nosotros hemos tenido lunas de miel”, detalló la protagonista de Aliados.