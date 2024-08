“Me estaba matando”: El impactante relato de Oriana Sabatini sobre sus trastornos alimenticios

Oriana Sabatini es una modelo, actriz y cantante argentina de 28 años, que comenzó a trabajar como modelo durante su adolescencia. En esta oportunidad, decidió hablar de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) que vivió durante muchos años de su vida para ayudar a otras personas.

Oriana Sabatini habló sobre sus trastornos alimenticios Foto: instagram

En esta ocasión, Oriana Sabatini compartió un nuevo episodio de su canal “A dónde vamos cuando soñamos”, y habló sobre alimentación con Noel Barrionuevo, la exjugadora de hockey y uno de los emblemas argentinos de “Las Leonas”, quién también sufrió problemas de TCA.

Oriana Sabatini y Noel Barrionuevo hablaron de su paso por los TCA Foto: Captura de YouTube

En dicha entrevista, Oriana Sabatini contó que comenzó con problemas alimenticios a los 13 años, primero con anorexia, luego con trastorno de atracón y finalmente, con anorexia nuevamente. Que le costó pedir ayuda profesional y que todo fue acompañado de una fuerte depresión. Actualmente, tiene 28 años, pero hace relativamente poco se encuentra mejor.

Con mucha angustia, Oriana comentó los cientos de momentos que se perdió por no querer comer.

El fuerte relato de Oriana Sabatini y los TCA

“A mí me interesaba el mundo del espectáculo, cantar, actuar y modelar, y veía revistas, y mis referentes, todas parecían que pesaban 20 kilos mojados. De ahí saqué la idea que yo me tenía que ver de esta manera, que tenía que ver este tipo de cuerpo”, y agregó Oriana Sabatini sobre sus comienzos con los TCA: “Mis amigas siempre fueron muy chiquititas, delgadas, se desarrollaron mucho más tarde que yo. Yo a los 10 me indispuse, te imaginarás que era una gigante, ya con un poco de tetas, y eso me generó muchos problemas”.

Oriana también contó su relación con la vestimenta en el verano: “Yo de chiquita me acuerdo de que mis amigas venían a la pileta y estaban todas con sus bikinis, y yo me tiraba a la pileta con la remera y el short. Me daba vergüenza porque me veía diferente a ellas y a lo que consumía en la televisión, en Internet y en las revistas”.

“A mí me nacieron estás ideas de que para ser linda tengo que matarme de grande, porque consumía cosas de tan nena, en las que creía que tenía que ver de cierta manera para que me amen. Tenía pánico al abandono”, recordó Oriana y agregó que en los peores momentos de la anorexia, donde se encontraba muy flaca, la gente le decía que estaba más linda: “Y una por dentro se está matando”, comentó.

Respecto a cuando la gente le decía que linda y flaca estás, Oriana se enojaba y argumentó: “Me estoy matando literalmente, estoy destruyéndome en silencio y de a poquito, y capaz ellos no se daban cuenta, y te decían eso, y por más que era lo que buscabas que te digan, los odiaba”.

“No puede ser, la semana pasada te ves de una manera y ahora te ves de otra”, dijo Oriana sobre los comentarios que recibía a los 15 en sus trabajos cuando pasó de la anorexia al trastorno por atracón. “La pasé muy mal y me costó mucho porque no le hablaba con nadie. Me cagu* de hambre durante dos años y ahora no puedo parar de comer”, explicó Sabatini.

“Yo también me cortaba”, confesó Oriana Sabatini y agregó: “Siento que va acompañado porque los trastornos, la autoflagelación hablan de un odio a uno mismo, te destruís”.

“Yo amaba cantar y actuar, pero estaba relacionado con ser perfecta. Y cualquiera que te diga que eso es mentira, te está mintiendo. Paremos un poco con el doble discurso o reconozcámoslos”, reflexionó al final de la entrevista Oriana.