Oriana Sabatini reveló de qué trabaja y cómo hace para ganar su plata mientras acompaña a Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala finalmente se casaron y celebraron en una fiesta soñada con cientos de invitados. Sin embargo, la actriz y el futbolista no tuvieron luna de miel como todos pensaban. Es que por un lado, el campeón del mundo debió retomar con sus compromisos de entrenamiento en el club de Roma, mientras que la hija de Catherine Fulop decidió posponer su romántico viaje por un insólito motivo.

Apenas unos días más tarde de la boda del año, Oriana Sabatini viajó a Estados Unidos sin su marido para cumplir un sueño. Junto a una reconocida marca de bebidas alcohólicas, la actriz participó de la edición del festival Lollapalooza Chicago 2024.

Oriana Sabatini en el Lollapalooza Chicago 2024. Foto: Instagram

Tal como ella misma contó, canceló sus planes de recién casados para cumplir el sueño de ver a sus artistas favoritos en vivo y en directo en el mega evento musical estadounidense. Oriana no pasó desapercibida con sus looks e incluso hizo un cartel que apareció en pantalla gigante durante el show de su banda favorita, donde decía que pospuso su luna de miel para estar allí presente.

En medio de su viaje, Oriana también estrenó un nuevo episodio de su podcast A dónde vamos cuando soñamos, en el que entrevista mano a mano a diferentes figuras sobre temas que le interesan a ella en lo personal y que siempre quiso saber un poco más.

Paulo Dybala y su curiosidad por ser padre. Foto: A dónde vamos cuando soñamos

Durante su charla con Carla Quevedo, una actriz y escritora argentina que trabajó muchos años en Estados Unidos, la esposa de Paulo Dybala habló acerca de la fama, lo mejor y lo peor de ser reconocida y cómo influyen las críticas negativas de sus proyectos en su vida personal.

El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Gentileza Instagram.

Oriana Sabatini enfentó las críticas y reveló de qué trabaja

En más de una ocasión, Oriana Sabatini fue duramente cuestionada por haber dejado su carrera como actriz para acompañar a Paulo Dybala en su carrera de futbolista y decidir tener una vida más hogareña.

“Me re pasa que mucha gente me bardea usando este tipo de comentarios como ‘ay, esta que dejó todo para irse con un novio’. Y es como, sí. O sea, mi sueño más grande en la vida es el amor”, confesó Oriana en su charla con Carla Quevedo.

Oriana Sabattini contó cómo vivió el Mundial de Qatar 2022 apoyando a Paulo Dybala. Foto: Instagram

Luego señaló: “Por momentos me hace sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral, el estrellato. Y es como, ¿por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me explique por favor”.

El fragmento de este episodio de su podcast desencadenó una nueva ola de críticas y comentarios negativos. Los usuarios de las redes sociales expresaron sus opiniones: “¿Entonces de qué vive? ¿De qué trabaja? No entiendo”.

Oriana Sabatini reveló de qué trabaja y cómo hace para ganar su plata mientras acompaña a Paulo Dybala Foto: TikTok

Lejos de ignorar estos comentarios, Oriana decidió responder de manera directa desde su propia cuenta personal y terminó con las dudas acerca de qué trabaja. “Del podcast que estás mirando, de acciones con marcas, de las canciones que saco. Ah, y de vez en cuando preparo muertos”, contestó acerca de sus ingresos económicos.