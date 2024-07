Oriana Sabatini y Paulo Dybala partieron a Roma: ¿tendrán luna de miel?

El 20 de julio de 2024 será un día que quedará marcado en Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Junto con sus familiares y amigos más cercanos, la pareja dio el “sí” en una íntima ceremonia en Pilar.

“Ahora sí, para siempre”, expresó el matrimonio con una foto de su primer beso como marido y mujer.

Ahora bien, la ceremonia empezó a las 17 luego de un pequeño por las lluvias. Luego de eso, se realizó la festividad sin celulares hasta altas horas de la madrugada.

“Restos de ¿Qué pasó ayer? Fue un despelote jijiji Por suerte todos volvimos con los dientes complejos”, destacó Catherine Fulop, la mamá de Oriana, en su reflexión after matrimonio.

Tras gozar sin parar en la boda, la pareja debió partir este 22 de julio hacia Roma desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por tanto, los fanáticos comenzaron a dudar sobre si tendría luna de miel.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Para Ti

¿Oriana Sabatini y Paulo Dybala tendrán luna de miel?

Por el momento, no se han comunicado detalles concretos de este punto. Sin embargo, se prevé que la luna de miel se pospondrá por el momento debido a que Paulo Dybala deberá comenzar la pretemporada con el AS Roma.

Este detalle de la luna de miel había sido anticipado por la actriz durante su última participación en LAM. Ahí, reveló que le daba algo de cansancio planificarlo dado que ya han realizado viajes en ese estilo.

“Ay, no sé, me da un poco de fiaca. Es que luna de miel siento que al no tener hijos nosotros hemos tenido lunas de miel”, reveló la protagonista de Aliados a Ángel de Brito sobre su posible luna de miel.

Boda de Oriana y Paulo: cómo fue el protocolo de seguridad con los celulares

Desde otro aspecto, Lizardo Ponce, uno de los invitados de la boda, reveló cómo fue el protocolo con los celulares. A través de una bolsa de plástico y una alarma, las personas no podían tomar fotografías ni selfies.

“Te daban una bolsita, vos metías el teléfono y arriba tenía una alarma como la de los locales de ropa. Te lo agarraban y no podías usar las cámaras y tampoco podías sacar selfies”, aseveró el locutor sobre el estricto manejo de los celulares en la boda.

Para demostrar sus declaraciones, Ponce presentó una selfie que realizó junto con la Scaloneta totalmente blurreada. “Aquí está toda la Scaloneta”.