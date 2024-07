Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron

Oriana Sabatini y Paulo Dybala oficialmente son esposos. Tras casi seis años de relación, la pareja dio el sí en una ceremonia en “El Dok” junto con sus amigos más cercanos.

“Ahora sí, para siempre”, fue el mensaje de la pareja en sus redes sociales para anunciar la noticia junto con sus seguidores.

La ceremonia comenzó a las 16.30 en El Dok, una exclusiva estancia ubicada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Allí, algunos invitados especiales acompañaron a la pareja en este especial momento:

Caro Domenech

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Enzo Fernández y su pareja.

Maxi Espindola.

Ángel Di María.

El primer contacto con la prensa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala como esposos

Luego de dar el sí, la pareja fue con un carro hacia la entrada de la estancia para acercarse a la prensa. Desde ahí, ambos posaron a la cámara con una gran sonrisa.

Oriana Sabatini posó con un vestido de Dolce & Gabbana con encaje y sin mangas. Su cuerpo estaba cubierto por un velo de encaje y su peinado fue una media cola.

El futbolista también se presentó con un look de la lujosa marca. En este caso, optó por un traje azul marino con camisa de vestir blanca.

Seguidamente, al estar con la prensa, posaron para las cámaras y se dieron su primer beso en televisión como esposos. Asimismo, el jugador del AS Roma aprovechó de agradecerle a los presentes por formar parte de la celebración.

“Muchas gracias por venir, estamos muy felices”, expresó el cordobés con una sonrisa y de la mano de su esposa.

La carta de Catherine Fulop a Oriana Sabatini que conmocionó a todos

Previo al magno evento, la actriz venezolana le dedicó unas sentidas palabras a su hija mayor. Junto con el video de su compromiso, Fulop destacó que Oriana era parte esencial de su vida y que deseaba mucho que Paulo la ame tanto como Ova a su familia.

“Llegó el gran día hijita (...) Para serte honesta, no soy buena escribiendo, pero si sé que eres una parte esencial y súper especial en mi vida y creo que es un buen momento para decírtelo (...) Deseo con todo mi corazón que Paulo te ame tanto como tu papá me ha amado a mí, a nosotras, todo este tiempo, Me queda bendecirte hija, Dios y la virgencita te bendigan a ti”, expresó la actriz con suma emoción a su primogénita.