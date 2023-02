Cómo será el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera: todos los detalles

Poco menos de un año después de comenzar su relación, Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron en enero pasado su compromiso y ya planean todo rumbo al altar. La pareja comenzó a salir en marzo del 2021 y desde entonces se muestran inseparables y super compinches.

El corredor automovilístico de 29 años se acompló a la familia de la modelo junto a sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna. A los cinco se los ve muy unidos gracias a las fotos y videos que comparten en redes sociales donde suben algunos de los momentos más importantes que viven juntos como vacaciones, viajes y todo tipo de aventuras.

Nicole Neumann y Manu Urcera, comprometidos Foto: instagram/nikitaneumannoficial

Pero ahora la modelo y el piloto decidieron apostar a más y muy pronto darán el “si, quiero” en su casamiento. El joven sorprendió a su amada con una propuesta soñada durante un atardecer y Nicole no pudo resistirse.

Nicole Neumann y Manu Urcera, comprometidos Foto: instagram/nikitaneumannoficial

“¡Todavía no puedo creerlo! Una noche de ensueño, una vez más que me sorprendiste con cada detalle, el atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto. Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos, no solo a mi, también a mis hijas, que son parte de mi”, destacó la también conductora en su Instagram junto a imágenes de la inolvidable proposición.

Nicole Neumann y Manu Urcera, comprometidos Foto: instagram/nikitaneumannoficial

Cuándo se casarán Nicole Neumann y Manu Urcera

Hasta ahora lo que se saba es que los tortolitos planean una celebración perfecta prevista para el 8 de diciembre del 2023, según detalló Maite Peñoñori. La periodista también aclaró que aún están en búsqueda de la wedding planner para que se encargue de todos los detalles.

“Tienen muchas ganas de que sea en el sur, Bariloche, Villa La Angostura o Neuquén”, aseguró la periodista. Esto se debe a que Urcera es oriundo de Río Negro, por lo que le gustaría una boda cerca de sus raíces. Y agregó: “Quiere que tenga la onda de lo que se vio en el compromiso, esa onda country, muy indie, muy boho, quieren que vaya por ahí”.