En un atardecer romántico, Nicole Neumann y Manuel Urcera se comprometieron: “Todavía no puedo creerlo”

Nicole Neumann y Manuel Urcera llevan más de un año y medio de novios. Durante ese tiempo pasaron por rumores de separación y de embarazo, entre otros tantos comentarios a los que la modelo, principalmente, suele estar acostumbrada. Sin embargo, este miércoles hubo un anuncio que no tuvo nada de radiopasillo, sino que es pura realidad certificada: la pareja se comprometió.

La sorpresa de Manu Urcera.

Ambos compartieron las fotos del soñado momento en las redes, que tuvo como marco una sorpresa muy romántica. En las imágenes, se ve como Manuel la orienta a Nicole, que tiene los ojos vendados, rumbo a “living al aire libre” donde esperaba un champán, flores y un estuche muy especial.

Noche soñada para Nicole Neumann y Manu Urcera.

Las fotos siguientes hablan por sí solas: Urcera de rodillas mirando a los ojos a su amada mientras le coloca el anillo, que Nicole luego mostró a directamente a cámara. Amigos y familias esperaban en un rincón para felicitarlos y celebrar este gran paso en la pareja.

Nicole Neumann mostró su "anillo perfecto".

“¡Sí, quiero! !! Me explota el corazón de felicidad. ¡Qué mágico empezar el año así!”, escribió la modelo en un posteo. Y en la galería de fotos del paso a paso de su sorpresa expresó: “Todavía no puedo creerlo. Una noche de ensueño, una vez más que me sorprendiste con cada detalle, el atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto. Gracias, como digo siempre, por cuidarnos y amarnos, no sólo a mí, también a mis hijas que son parte de mí. Y ahora... for ever & ever. ¡Te amo!!”

Nicole Neumann y Manu Urcera llevan más de un año y medio de novios.

También Manu Urcera expresó su amor y alegría por la decisión que tomó: “Te amo y me hace feliz verte así”, le comentó en su posteo.

Qué había dicho Nicole Neumann sobre casarse con Manu Urcera

La jurado de “Los ocho escalones del millón” había revelado tiempo atrás con una risa nerviosa que le gustaría casarse con el piloto diez años menor que ella. Fue en un divertido cruce al aire cuando su compañero del programa Martín Liberman la apuró con la pregunta.

Familia y amigos acompañaron el feliz momento.

“No dije que me casaba, dije que me invitaron a una fiesta de fin de año y yo dije que no estaba mal. Por qué no, por qué no”, disparó la madre de Indiana, Allegra y Sienna. Y para cerrar confesó: “Sí, me gustaría casarme, pero en otro momento se verá”.