Cinthia Fernández reveló cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales: “Uff, perdí la cuenta”

Cinthia Fernández es una de las artistas más talentosas a nivel nacional. A diario, su nombre trasciende debido a su batalla mediática con el padre de sus hijas, Matías Defederico.

Sin embargo, los looks que elige para enfrentar su agenda laboral así también personal causa furor en las redes sociales donde sus seguidores suelen elogiar su trabajada figura y las prendas que selecciona para trabajar y disfrutar de sus ratos libres junto a las niñas que tiene en común con el ex futbolista.

Cinthia Fernández hizo estallar las redes con una microbikini de su colección que es tendencia Foto: instagram.com/cinthia_fernandez

Ahora Cinthia, como tiene acostumbrados a sus fanáticos, se animó a hablar de su vida íntima a través de su cuenta oficial de Instagram donde tiende a estar en contacto con aquellos que están pendientes de sus publicaciones y al ser consultada sobre la actividad sexual, ella sin tapujos y muy fiel a su humor así también estilo descontracturado, finalmente despejó todas las dudas al respecto.

Cinthia Fernández bailó sensual en microbikini.

Cinthia Fernández se confesó en las redes sociales sin pelos en la lengua

De esta manera, la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) sin vueltas: “Uff perdí la cuenta, pero más de dos años seguro. Pero estoy feliz. No lo sufro, posta. Estoy muy ocupada y ni ganas” ante la inquietud de uno de los internautas al respecto.

La bailarina habló de su intimidad y aseguró que no se casaría aunque está dispuesta a ensamblar familias. Foto: instagram

Entre otras de las preguntas, otro usuario quiso saber si la bailarina quería volver a casarse y tener hijos. “Ni en pedo me casaría. Ya tengo mi familia. Me ensamblaría pero no haría convivencia, creo”, subrayó haciendo referencia a las tres pequeñas -Charis, Bella y Francesca- que tuvo con Matías Defederico.

En diciembre del año pasado, durante una visita a LAM (América), la artista había contado que Martín Baclini fue el último hombre con el que intimó y admitió que tuvo algunos encuentros ocasionales con el empresario luego de separarse de él.