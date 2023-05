Cinthia Fernández bailó para las cámaras: “Disfruta el toto antes que la gravedad se lo lleve”

Cinthia Fernández sabe como dar que hablar en las redes sociales donde acumula más de 5 millones de seguidores con quienes, a diario, no sólo comparte los looks que elige para disfrutar de sus hijas o cumplir compromisos laborales sino también rutinas fitness con las que suele mantenerse en forma.

En esta oportunidad, Cinthia se animó a bailar frente al lente de la cámara al ritmo de “No se ve”, canción de Zecca. Como no podía ser de otra manera, sus dotes para la danza no pasaron desapercibido por lo que aquellos que la siguen y están atentos a sus publicaciones no dudaron en llenarla de halagos.

El baile con el que Cinthia Fernández impactó en las redes sociales

Mientras bailaba frente a su celular, Cinthia dejó ver que estaba usando un conjunto deportivo como tiende a ser habitual en ella ya que se toma un tiempo libre para entrenar. En el corto clip que subió a su cuenta oficial de Instagram se pudo apreciar que llevaba puesto un top de lycra color negro que cubrió la parte delantera de su cuerpo a la altura del esternón por lo que se vio parte de su plano abdomen.

Por otro lado, Fernández optó por lo que pudo ser, un short o calza de la misma tela y color al cuerpo. Sin embargo, el largo de esta prenda en particular no se logró ver en su totalidad ya que la bailarina también colocó un cómodo pantalón suelto de algodón color beige con elástico alrededor de su cintura para sujetarlo a su cuerpo.

Lejos de mostrarse al natural, Cinthia se mostró con un maquillaje natural por lo que colocó máscara en sus pestañas y sombras en tonos marrones oscuros para profundizar su mirada. Además, la artista delineó los párpados de sus ojos con una fina linea en negro para darle un toque más chic al make up.

“Disfruta el toto antes que la gravedad se lo lleve nanananan”, escribió Cinthia de una manera muy divertida, muy sincera y feliz de poder tener un cuerpo en el que se siente segura de sí misma.