Cinthia Fernández se mostró en ropa interior y desafió a sus seguidores con una insólita consigna

Cinthia Fernández es una de las celebridades que más publicaciones comparte en sus redes sociales con sus fanáticos. En esta oportunidad, utilizó su Instagram para subir un video en ropa interior en el que se queja de las picaduras de mosquitos que tiene en su cuerpo.

La modelo e influencer explicó en la grabación que no sabe cuántas veces fue picada en la zona de la cola y dice que por eso les propone a sus seguidores que contabilicen la cantidad de ronchas que se ven en el video.

“Yo soy alérgica a los mosquitos, se me hacen huevos con fiebre, y quiero que cuenten cuántos huevos de picaduras tengo en mi cuerpo. Me picaron hasta en la raya del trasero. Los desafío a que me reaccionen en este box y me digan cuántas picaduras tengo”, pidió Fernández.

Qué opinó Cinthia Fernández del escándalo de Fede Bal

Cinthia Fernández fue una de las celebridades que en los últimos días se pronunció sobre la polémica que se generó con los chats de las infidelidades de Federico Bal a su exnovia, Sofía Aldrey.

En el programa Nosotros a la mañana, la panelista se refirió al pedido público de disculpas que hizo el hijo de Carmen Barbieri, en el cual se comparó a su padre, Santiago Bal.

Fede Bal Foto: Instagram

“Yo me pregunto, ¿Se hizo cargo realmente? Dice que hablamos de él porque garpa, pero hablamos de él porque es inevitable con todas las que se mandó. Nos pasaría a cualquiera. Yo creo que le falta un poco de humildad”, expresó Cinthia.

Cinthia Fernández Foto: instagram

Luego, la bailarina remató: “Es decisión propia ser infiel. Con ese criterio tendría que aclararlo a cada pareja, ‘che, mirá, soy un semental hereditario’”.