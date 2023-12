Carolina Unrein presentó a su novio y reveló todos los secretos de “Buenos Chicos”

Carolina Unrein es una de las actrices más populares del momento. Interpreta a Eme en la tira de Pol-Ka llamada Buenos Chicos. Destaca con su interpretación y es una de las revelaciones del año. Allí deslumbra con su personaje. Además, es escritora de varias novelas de literatura juvenil: “Pendeja”, “Fatal” y “El viaje real”. Nació en Villa Diamante, Entre Ríos, y siempre soñó con triunfar en el mundo artístico. En redes sociales crece día a día y se suman más seguidores a su Instagram.

La actriz tuvo un ida y vuelta con sus fans en Instagram, en sus historias habilitó para que le puedan dejar sus preguntas y ella decidió responder todo, sin vueltas. Su actitud despreocupada y audaz la hace brillar en cada proyecto que inicia.

Carolina Unrein respondió en redes sociales las diversas preguntas que le dejan los usuarios. Desde detalles sobre su papel en la tira Buenos Chicos hasta datos de su vida privada; como, por ejemplo, si está de novia o no.

Carolina Unrein presentó a su novio en redes.

La actriz no lo dudó y presentó a su novio en redes. Se llama Julián y ya hace varios años que se encuentran en pareja. Él la apoya en su camino artístico. Muchos de sus fans le consultaron si él era celoso al ver las escenas que graba en la tira de Pol-Ka y ella aclaró que solo es ficción y un trabajo. Que no hay que confundir con la vida real.

La actriz es una de las revelaciones del año por su personaje en la tira "Buenos Chicos". Allí logró conquistar al público y traspasar la pantalla.

Carolina Unrein respondió a sus fans y aclaró que su novio no es celoso: “Lo que ustedes ven en la novela es ficción. Podemos actuar muy bien, pero lo que ven es ficción. Lo que pasa en la tira es ficción. Es todo mentira y está todo guionado. A Julián mi novio no le pasa nada cuando lo ve porque no es verdad”.

Y, por otro lado, contó como impactó en su vida personal su participación en “Buenos Chicos”: “En lo profesional, de repente estás expuesta a un público mayor. Yo estaba acostumbrada a proyectos más chicos. Una tira en el prime time te da más llegada”.