Benjamín Vicuña se sinceró y habló sobre su relación con Pampita y la China Suárez: “No fueron...”

Benjamín Vicuña suele ser muy reservado en todo lo que se refiere su vida privada y especialmente su familia. Sin embargo, en este año el actor ha hablado abiertamente sobre su vida, especialmente todo lo relacionado con el fallecimiento de su hija Blanca y su relación con Pampita tras años de su polémica separación de la modelo y el inicio de su relación con la China Suárez, con quien también formó una familia y luego terminó su relación.

Todo se remonta a 2008, cuando Vicuña desembarcó en Argentina para seguir desarrollando su carrera actoral que inició con éxito en su país natal. En esos años, conoció y formó una familia con Carolina “Pampita” Ardohain, con quien mantuvo una relación de diez años y tuvieron cuatro hijos, Beltrán, Benicio, Bautista y Blanca, fallecida en 2012. En 2015, Vicuña decidió poner fin a su relación con la modelo y al poco tiempo se vinculó con Eugenia “la China” Suárez.

Pampita y Benjamín Vicuña.

Con la China estuvo 6 años y tuvo dos hijos más, Amancio y Magnolia. De esto habló en una entrevista para la televisión chilena y puntualmente fue consultado para definir si sus relaciones fueron un “acierto o un fracaso”.

Benjamín Vicuña junto a la "China" Suárez (Foto: Star+)

Qué dijo Vicuña sobre Pampita y la China Suárez

“Es imposible hablar de fracasos cuando veo a mis hijos. Son el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo, de esas ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante, del amor... Luego, sí, te atraviesas, dudas, sensaciones de arrepentimiento, de que las cosas pudieron haber sido de otra manera”, respondió al inicio Vicuña en diálogo con Martín Cárcamo para el programa De tú a tú.

Benjamín Vicuña en la televisión chilena. (Captura)

“Pero es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho más que para un ejercicio de madurez, de saber que las cosas se pueden mejorar. No creo que sea bueno quedarse con la sensación de fracaso o lo que no pudo ser, o lo que fue...”, agregó.

“Yo siento que luché por las dos relaciones, aposté, me la jugué, todo. Sí, tengo otras deudas, que tienen que ver con cosas de madurez, de momentos, de actitudes, de errores, muchos errores. Sabemos que son parte de nuestras contradicciones, de nuestra naturaleza, cagarla, equivocarse”, confesó.

“Por ahí a veces se aprende y otras, no. Pero en mi caso, soy bastante humilde y soy ordenadito para eso y aprendo, y con lo que duele y quema, aprendo y no vuelvo a quemarme”, consideró al respecto.

“Por supuesto que es un aprendizaje, pero tampoco me doy con un látigo. Soy una persona infinitamente agradecida de esta vida”, dijo con piedad sobre sí mismo.

Por otra parte, Vicuña caracterizó que en su recorrido “conocí, el amor, vi nacer a seis hijos, vi partir a mi hija”. Y señaló: “Creo que viví una vida con mucha intensidad. En lo laboral, en el amor, en la posibilidad que me dio mi trabajo de conocer el mundo. En ser consciente del presente, del aquí y ahora. Estoy superconsciente de que he tenido muchas posibilidades y las he aprovechado”.