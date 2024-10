Bake Off Famosos: quién fue tercer eliminado de la competición

Bake Off Famosos es el nuevo pasatiempo del público argentino. Tras un arduo día de trabajo, los fanáticos prenden su televisor para ver los mejores platillos de repostería.

“Mirá #BakeOffFamosos a las 22hs por @telefe y conectate al stream en el YouTube de Telefe”, aseveró las redes sociales del programa.

Ahora bien, en el último episodio de Bake Off Famosos, el foco estuvo en el amor. Con la presencia sorpresa de L-Gante, un famoso fue eliminado de la competencia.

Wanda Nara y L-Gante en Bake Off Famosos. (Foto: Telefe)

“Los participantes siguen dando lo mejor en la competencia más dulce y hoy con un invitado especial Llega L-Gante para poner un buen ritmo a todo”, destacó Bake Off Famosos sobre el último episodio.

Bake Off Famosos: en qué consistió el desafío

El capítulo del 3 de octubre inició con un desafío basado en el amor. “Para mí es el estado más lindo en el que uno puede estar”, detalló Wanda Nara.

Wanda Nara y L-Gante juntos en Bake Off Famosos.

Explicado el concepto, los jueces presentaron el desafío técnico, que consistió en hacer una red velvet con forma de un corazón roto.

“Muchachos, de una les digo, eso no lo voy a poder cumplir. Pídanme otra cosa”, aseveró Gastón Edul con cierta frustración.

Durante la presentación del desafío, L-Gante entró la carpa como invitado. Ahí, Wanda Nara explicó un poco sobre su vínculo.

“Nosotros nos conocimos en una publicidad. Él no le quiso cobrar a la empresa y le devolví el favor, participando en un videoclip y quedó buena amistad. Un día, hubo una situación que me dolió mucho y nos dejamos de ver. Una fotito que se sacó con otra persona (...) Somos muy amigos”, aseveró la empresaria, generando dudas entre los presentes.

Luego de su interacción, los participantes se concentraron en realizar la prueba, donde pasaron algunos momentos de estrés, como el caso de Nacho, quien apuntó contra sus compañeros por el uso del abatidor.

“Me pone nervioso la gente y el abatidor. La gente va y se pone a charlar. Parece una reunión de consorcio”, destacó la personalidad televisiva.

Quién ganó el desafío técnico en Bake Off Famosos

El que tuvo el peor rendimiento fue Callejero Fino. Entretando, la ganadora del desafío fue Vero Lozana. “La verdad estoy recontenta”, destacó la periodista.

Quiénes tuvieron mejor rendimiento en el desafío creativo

Tras culminar el desafío técnico, los integrantes debieron cocinar una torta que representara a su gran amor. El tiempo estipulado fue de dos horas.

Las personas que tuvieron un mejor rendimiento fueron: Andrea Del Boca, Cami Homs, Callejero Fino

Uno de los momentos más sorpresivos fue la torta de Nacho, que realizó una torta de inodoro por una anécdota de su hermana. Esto no le gustó a Christophe Krywonis, quien se lo hizo saber.

La torta de Nacho que se hizo viral en Bake Off Famosos.

“No me gusta para nada, pero es una cuestión de gusto personal. No me gustó, no te lo puedo negar”, sentenció el juez.

Este fue el famoso que fue eliminado de la competencia

Finalmente, el tercer eliminado de la competencia fue Gastón Edul. Entretanto, la ganadora del delantal celeste fue Vero Lozano.