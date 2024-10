¿Hay amor? Ángela Leiva confesó con quién tendría una cita de Bake Off Famosos: “El galán”

Bake Off Famosos comenzó el pasado lunes y ya es un éxito en la pantalla de Telefe. La interacción entre los participantes empieza a ser cada vez mayor y eso aumenta los momentos de confianza y diversión.

Christophe Krywonis, Wanda Nara, Maru Botana y Damián Betular, en el evento de presentación de Bake Off. (Foto: Instagram)

En ese contexto, este miércoles Wanda Nara quiso incomodar a Ángela Leiva con dos preguntas al hueso. La cantante, que no se caracteriza por achicarse a la hora de hablar, no dudó al momento de responder.

Los preferidos de Ángela Leiva en Bake Off Famosos

La conductora le preguntó Ángela quién es su preferido en la competencia y la cantante dijo con seguridad: “Callejero Fino”.

Luego, vino la consulta más comprometedora: “¿Y a quién elegirías para tener una cita romántica? Leiva no dudó: “Y... el galán, Edul”. “Aparte se agranda, saca pechito”, dijo.

No obstante, tuvo un pedido especial para el periodista deportivo: “Igual, Gastón, no me hables todo el día de fútbol”.

Gastón Edul: ¿con Cande Molfese o Ángela Leiva?

Cuando comenzó la grabación del reality comenzaron a circular rumores sobre un inicipiente romance entre dos participantes. Las especulaciones no tardaron en llegar y hubo quienes se animaron a apostar que los involucrados serían Gastón Edul y Cande Molfese.

La foto que subió Nacho Elizalde.

Este martes, Juariu respondió en sus redes qué opinaba sobre ese supuesto y la panelista dijo que si bien ella también creía que la “pareja” de Bake Off iba por ese lado, ahora se le presentaron dudas sobre si en realidad el romance sería entre Edul y Leiva. “¿O quizás es una trieja?”, se preguntó.