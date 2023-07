Así fue la dura adolescencia de Máxima junto a su madre

Máxima Zorreguieta es la actual reina consorte de los Países Bajos, tras casarse con el rey Guillermo Alejandro. Juntos tuvieron tres hijas llamadas Ariane, Amalia y Alexia. Junto a ellas, la argentina vive su mejor vida. Pero no fue así en su adolescencia, donde tuvo que vivir momentos muy duros con su madre.

Máxima de los Países Bajos siempre tuvo una vida bastante acomodada en cuanto a lo económico y esto siguió cuando contrajo matrimonio con el rey de dicho país. Jamás tuvo que pasar momento duros en cuanto al dinero, pero sí internamente cuando era adolescente. Marcia Luyten, autora del libro biográfico de la reina, habló acerca de las dificultades que debió atravesar.

Máxima Zorreguieta Foto: somosohlala.com.ar

En diálogo con Mujer Hoy, Marcia contó algunos inconvenientes que vivió Máxima junto a su madre en Argentina: “Tuvo una influencia enorme en ella, su padre también. Se parece mucho a él, era un hombre muy carismático, amigable, ambicioso en el mundo exterior”, sostuvo la autora.

La Reina Máxima Foto: Máxima Zorreguieta

“María del Carmen (madre de Máxima) por el contrario, era ambiciosa en el mundo interior, en la familia, en la casa. Era muy estricta. Máximo, como su padre, era algo caótica en su naturaleza. María quería amoldar las cosas en determinadas formas y ella sufría por eso”, dijo Marcia Luyten sobre la juventud de la reina.

La reina Máxima Foto: AP

“Algunos amigos me confesaron que sus madres también eran estrictas, pero ninguna tan exigente como la de Máxima. No pretendo decir que era una bruja, nada más lejos. Madre e hija tienen una muy buena relación. Aún así, creo que no siempre fue fácil entre ellas”, destacó la autora del libro “Máxima Zorreguieta. Madre Patria”.

Máxima y su vida actual

Hoy en día goza de una enorme alegría por la vida que vive y el lugar que ocupa. Tiene un vínculo increíble con sus hijas y siempre está atenta a ellas.