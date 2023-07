Máxima se mostró como nunca antes y reveló secretos de su intimidad: “La noche antes de su boda, no paraba de llorar”

Máxima Zorreguieta es una de las personalidades más importantes de la realeza mundial, por su procedencia sudamericana y por su personalidad alegre y gentil, se destacó sobre el resto y se ganó el corazón de millones de personas. En la actualidad, tiene 52 años y tres hijas junto al Rey, Guillermo Alejandro de los Países Bajos.

La periodista, Marcia Luyten de Países Bajos, creyó que para el cumpleaños número 50 de Máxima, ella debía tener una biografía. Aunque nunca había escrito sobre realeza, sino que sobre cultura y política, su editora confió en que ella era la indicada y diez días antes de que la Reina cumpliera 50 años se publicó el libro.

La monarca deslumbró con su imponente look brilloso que eligió para un evento formal en su país, Holanda. Foto: parati.com

La periodista tuvo una entrevista con la revista femenina, Mujer Hoy y contó muchos detalles de la escritura y la información que se contó en el libro llamado, Máxima Zorreguieta. Madre Patria. Aunque Marcia no pudo dialogar ni con el Rey ni la Reina para este libro, pudo hacerlo con personas muy cercanas a ellos para retratar a Máxima de la mejor manera.

De todas maneras, ella comunicó en la entrevista mencionada: “Todo lo que cuento está doblemente verificado, contrariamente a lo que ocurre con otros libros que se han publicado sobre la reina Máxima, que están llenos de fantasía y ficción”.

Biografía de Máxima Zorreguieta. Madre Patria. Por Marcia Luyten en Emecé Foto: Instagram

La periodista comentó sobre uno de los momentos más duros de Máxima. El mismo ocurrió en 2002, previo al casamiento con Guillermo, cuando impidieron a su padre, Jorge Zorreguieta asistir a la boda real por ser Secretario de Estado de Agricultura, durante la dictadura en Argentina, uno de los momentos más sanguinarios del país.

Marcia explicó: “Máxima estuvo muy triste, porque es una persona sensible que está muy unida a su familia. Todos los días llamaba a sus padres por teléfono. Especialmente para ella su padre era su héroe. Fue difícil convencerle. La noche antes de la boda no dejaba de llorar, según me cuentan mis fuentes. Fue un sacrificio enorme para ella”.

Las hijas de Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro

Máxima Zorreguieta tuvo tres hijas con Guillermo Alejandro de los Países Bajos. Las tres ya llevan el título de Princesa, Amalia de 19 años, Alexia de 18 años, y Ariane de 16 años.