Máxima Zorreguieta marca tendencia: sorprendió con un elegante y sofisticado look de gala

Máxima Zorreguieta es una de las reinas que, a diario, trasciende en las redes sociales y medios de comunicación debido a su buen gusto para la moda a la hora de seleccionar sus atuendos cuando debe cumplir con compromisos reales.

Máxima Zorreguieta Foto: google

Actualmente, Máxima y su marido el rey Guillermo se encuentran juntos realizando una visita de Estado a Bélgica y a modo de bienvenida, Matilde y Felipe, los reyes del país vecino se encargaron de ofrecerles una cena de gala donde la argentina demostró todo su glamour a través de su indumentaria.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de Países Bajos en la boda de Hussein de Jordania Foto: Instagram

El glamuroso outfit rosa con el que Máxima Zorreguieta acaparó todas las miradas

No es novedad que la Reina de Holanda suele ser muy precavida en cuanto a sus looks y cuida hasta el más mínimo detalle y aquella noche no fue la excepción. De esta manera, se supo que Máxima apostó por un vestido del diseñador Jan Taminiau, el mismo que la vistió el día de su coronación.

La reina de Países Bajos se encuentra en Bélgica debido a una visita de Estado y deslumbró con el imponente vestido que eligió lucir. Foto: Parati.com

Para no desentonar, Zorreguieta completó el outfit real con un clutch satinado en el mismo tono de rosa, de VHB. En cuanto a las joyas que decidió usar, Máxima no escatimó al momento de seleccionar las alhajas ya que usó una de sus piezas favoritas con las que, incluso, se coronó.

La Reina de Países Bajos se encuentra en Bélgica por una visita de Estado e impresionó con el glamuroso vestido que lució en su paso por dicho país. Foto: parati.com

Se trata de la tiara Stuart. una de las más costosas del catálogo de Orange-Nassau. Máxima únicamente tiende a lucirlas en visitas de Estado, celebraciones de carácter internacional o ceremonias de coronación. Dicho accesorio real está cargado de impresionantes diamantes redondos y un diamante central de más de 40 quilates en la cima.

Por otro lado, Zorreguieta combinó la tiara con una imponente gargantilla que fue creada al mismo tiempo que la corona. Finalmente, Máxima completó el look con pulseras de brillantes y aros compuestos por tres imponentes diamantes de considerable tamaño.