Así está hoy Helena, la hija de Sofía Gala y la nieta de Moria Casán

Sofía Gala es una actriz de 36 años, que nació siendo famosa, teniendo en cuenta que es hija de la actriz, vedette y una de las celebridades más importante del país, Moria Casán y del actor, Mario Castiglione. A pesar de esto, Sofía comenzó a incursionar en la actuación en 2004 y desde entonces, nunca frenó su carrera.

Además, Sofía es la única hija de Moria, y la convirtió en abuela en dos oportunidades. El 10 de octubre de 2008 tuvo con Diego Tuñón a su primera hija, Helena, quien tiene 14 años y está a punto de cumplir 15, y el 3 de diciembre de 2014 tuvo a su segundo hijo con Julián Della Paolera, Dante, quien tiene 8 años.

Moria Casán y su hija, Sofía Gala

Ambas son celebridades en las redes sociales, Moria posee 1.9 millones de seguidores en Instagram y Sofía más de 339.000 seguidores. En cuanto a la nieta mayor, Helena, tiene cuenta de Instagram, pero la posee en modo privado.

Moría se ha mostrado siempre muy feliz de ser abuela y de compartir ese rol que tiene. En varias oportunidades declaró y contó sobre la personalidad de sus nietos. La vedette dijo: “Helenita es lanzada y está muy mujer. Ha tenido un crecimiento terrible. Y hace unos videos sensacionales con su computadora”.

A través de diferentes fotos se nota que la niña se parece mucho a su madre y además, utiliza el pelo corto, un estilo que Sofía usó durante muchos años.

Helena, la hija de Sofía Gala y la nieta de Moria Casán Foto: Instagram

Además, la abuela orgullosa, agregó: “O sea que tiene una relación muy fuerte con la cámara, al igual que su mamá. Pero no sé si querrá dedicarse a esto. Sofía al principio no quería. Empezó a actuar por mí. Helenita no sé lo que elegirá, pero es muy creativa”. En su foto de perfil, Helena lució un look muy canchero y el cabello corto.

Helena, la hija de Sofía Gala y la nieta de Moria Casán Foto: Instagram

En su cumpleaños, número 14, Moria compartió un video del festejo y dijo: “Festejando los 14 de mi adorada Helena Tuñón con todos nuestros amiguitos”.

Así está hoy, Dante, el hijo de Sofía Gala y nieto de Moria Casán

El segundo hijo de Sofía Gala, Dante, cumplió ocho años el pasado 3 de diciembre, y también tiene un gran parecido físico a su madre. En el último cumpleaños, Sofía compartió una foto que da cuenta de ello.