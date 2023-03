Sofía Gala y su relación con un hombre de 40 cuando ella tenía 15: “No lo sentí como un abuso”.

Al igual que Moria Casán, Sofía Gala siempre generó polémica con sus actos. Desde pequeña, la actriz jamás se calló nada sin temer al qué dirán; ya más grande, supo despegarse del personaje de su mamá, arriesgándose con interpretaciones jugadas que le permitieron demostrar su gran talento artístico y dejar de ser “la hija de” en los medios de comunicación.

Con toda la situación de Jey Mammón, el recuerdo de la historia de Sofía Gala reflotó en las redes sociales. Sobre su historia, la actriz recordó en una entrevista con Clarín, su romance con un hombre mayor cuando ella era muy jovencita, habló sobre sus relaciones con mujeres, el patriarcado y sobre los tiempos difíciles que le tocó vivir al intentar recuperarse de su adicción a la cocaína.

Qué dijo la hija de Moria Casán sobre su relación

Sofía recordó su noviazgo con un hombre de 40, cuando ella tenía 15, que generó una gran polémica en los medios de comunicación y llevó a que Moria fuera cuestionada como mamá.

“Yo estaba sexualizada a esa edad. Ya había tenido relaciones con hombres y con mujeres. Tenía deseo, él me gustaba, tuvimos relaciones. Nunca sentí que fuera un abuso, ni en ese momento ni hoy. Tampoco que él estuviera ejerciendo poder sobre mí. De todas maneras, en el mayor porcentaje de las veces ante casos así lo más probable es que haya un abuso de poder. Los casos son muy individuales, por eso es tan difícil juzgar”, aclaró la protagonista de La Sabiduría.

Moria Casán y Sofía Gala

Respecto a qué haría si su hija Helena viniera a plantearle una situación similar, la hija de Mario Castiglione reconoció: "Dependerá mucho del nivel de desarrollo emocional y sexual que tenga ella en ese momento".

"No es lo mismo un nene o una nena de nueve años que de quince; si tenés treinta años y querés estar con alguien de doce, sos un enfermo. Y también hay que tener en cuenta que un adolescente tiene un equilibrio emocional más débil que un adulto. Voy a apoyar la sexualidad de mis hijos cuando ellos la manifiesten, que sientan libertad para sentir, experimentar y explorar", aseguró la actriz.

Respecto a la crianza de sus hijos, Sofía asegura que la revolución feminista la ayudó a darle más libertad y a combatir todo lo que antes estaba como establecido. "Hoy le digo a mi hija que si le gusta un pibe y sale con él, no está obligada a besarlo; o que no es una puta si está con muchos chicos a la vez. Hay muchas situaciones en las que una va para atrás y entiende que quizás aceptaste cosas por una cuestión cultural. Estar con un pibe, no querer que pase nada y terminar cediendo por su insistencia. Y el pibe también, por una cuestión cultural, ejerciendo un poder sobre vos. Hay cosas que recién ahora nos estamos dando cuenta", admitió.

"Cuando estaba embarazada hice una tapa para una revista que decía 'En mi cuerpo decido yo', y me mataron", contó Sofía Gala que, al igual que su mamá, es una trasgresora.

En el caso de Dante, la actriz cuenta cómo hace para criarlo fuera del patriarcado. "Dándole libertad. El patriarcado ejerce un peso muy grande en los varones. Los obliga a ser los que llevan el dinero a la casa, los excluye de ciertos ámbitos que parecen reservados solo para la mujer, no los deja llorar... El patriarcado nos pone un gran peso sobre la espalda, nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar si sos hombre o si sos mujer. ¿Sos hombre? ¡A trabajar a la oficina! ¿Sos mujer? ¡A cuidar chicos! La caída del patriarcado sería una gran liberación para los hombres", sentenció Sofía.

Sofía Gala y Moria Casán protagonizaron juntas una obra de teatro que generó polémica porque se besaban

Finalmente, la actriz volvió a recordar su lucha para superar la adicción a la cocaína y pidió no juzgar todas las drogas por igual. “La cocaína o la heroína no se pueden poner de ninguna manera en el mismo nivel que la marihuana. Soy muy ansiosa y tengo ataques de estrés severos. La marihuana me ayudó, gracias a ella no tuve que tomar clonazepam. De todas maneras, creo que las drogas no son para todos. A mí me abrieron la cabeza, para bien y para mal, y me hicieron crecer, incluso la cocaína. Yo estoy viva. Me puedo equivocar, puedo sufrir, puedo pasarla bien. No creo en una vida ascética. La vida es ensuciarse, golpearse y aprender de eso”, reflexionó la hija de Moria, quien también contó: “Tengo mucha gente que quiero que está enganchada y que veo suicidarse delante mío”.