Así está hoy Benito, el hijo de Iván Noble y Julieta Ortega: a qué se dedica y qué opina de su mamá en “Sex”

Julieta Ortega es una de las actrices más conocidas a nivel nacional por su amplia trayectoria en obras de teatro y series de televisión; sin embargo, el salto más grande que dio en su carrera fue en “Sex” la icónica obra de José María Muscari, ya que pudo alcanzar uno de sus logros más personales.

Julieta Ortega sorprendió a sus fanáticos. Foto: instagram/petitjotao

Y aunque numerosas personas han ido a ver su obra actual y otras la reconocen por sus papeles más antiguos, quien siempre ve todos sus trabajos y visita todos los teatros en los que se presenta es su hijo Benito, fruto de la relación que tuvo con Iván Noble.

Benito, el hijo de Iván Noble y Julieta Ortega.

“Nosotros tenemos con Benito una relación muy íntima y él tiene una mamá actriz. No soy una mamá convencional. Trabajo desde que él nació y volví al ruedo cuando él tenía tres meses. Benito se crió en un set de televisión y en camarines de teatro. Entonces, para él es natural y te podría decir que de todo lo que hice hasta ahora, Sex es lo que más le interesó”, reveló en la charla que tuvo con el periodista Nicolás Peralta.

A qué se dedica Benito, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

La actriz confesó que su primogénito de 18 años está por completo alejado del teatro a pesar de haber crecido en distintos ambientes artísticos y reveló que está estudiando el Profesorado de Educación Física.

Benito Álvarez Ortega, hijo del músico Iván Noble y la actriz Julieta Ortega. Foto: desconocido

“Siempre le dijimos con el padre que lo íbamos a apoyar en lo que eligiera”, aseguró con total firmeza, y agregó que “todavía no está muy seguro, pero está súper dedicado al entrenamiento porque es lo que más lo atrae. No puede pasar un día sin que entrene, está a full con eso y va súper contento a estudiar. Eso me deja tranquila porque sé que está haciendo lo que ama”.