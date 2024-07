Aseguran que cuatro ex Gran Hermano no estarían en la final porque no podrían pagar el hotel

Desde que Gran Hermano 2024 abrió sus puertas aquel 11 de diciembre pasaron casi siete meses. Hubo repechajes, participantes nuevos, renuncias, entre ellos los más de 25 participantes que ingresaron con el objetivo de cambiar su vida y alcanzar popularidad en los medios de comunicación.

A tan solo días de la gran final, de la cual participan: Emmanuel, Bautista y Nicolás, uno de ellos alzará el premio y apagará las luces de la casa más famosa del país. A lo largo de los meses, quienes iban saliendo o los que aún quedan lograron traspasar la pantalla y llegar al corazón de los espectadores, por lo que muchos aumentaron sus seguidores en redes sociales y las ofertas de trabajo.

Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte, ya que algunos tomaron mayor relevancia que otros Es así que muchos tienen club de fans y contratos de trabajos, mientras que otros no. Se conoció que cuatro de ellos estarían pasando por una particular situación económica que pone en riesgo su participación en la final.

Revelaron que algunos exparticipantes de Gran Hermano 2024 no estarían en la final por problemas económicos

Según informaron en el programa de Jorge Rial por Radio 10, cuatros exparticipantes no tendrían un buen momento económico. “Tiene que ver con Telefe, el domingo es la final, lo que se hace es sentar a los eliminados que desfilen todos los protagonistas de la edición. Que hagan la pasarela histórica. No van a estar todos. Hay cuatro que no van a estar presentes, el cordobés, Alan, Axel y el Paisa no tiene plata para pagarse el hotel. Telefe no les paga. No pueden viajar de sus provincias porque Telefe les dijo que no tienen plata para pagarle el hotel”, expresó Agus Rey en el programa de radio.

“El último mes les dijeron que tenían que estar todos los debates por contrato. Fue todo bancado por ellos. Y ellos no generan plata al estar atados a Telefe y ellos no les dan trabajo. No tiene como solventarlo. Es complicado”, agregó el periodista.

“El cordobés vino al debate y terminó durmiendo en Retiro porque solo tenía para comer. Y encima tienen el conflicto con los casinos que ahora salió que eran ilegales”, comentó Agus Rey en la radio sobre la situación económica de algunos exparticipantes.

Por su parte, Hernán, el primer eliminado de esta edición, confesó que no está bien económicamente: “La estoy peleando a full. No la tengo regalada como los otros, pero la peleo y les saco experiencia”.