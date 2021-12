Antes de despedir el 2021, el país atraviesa una nueva ola de coronavirus con más picos de contagios que determinan la grave situación epidemiológica de la pandemia. Entre los más de 30 mil casos registrados, Ángela Torres confirmó que contrajo la enfermedad.

Lo hizo a través de sus redes sociales donde compartió un video desde la cama en el que demostró su malestar y describió algunos de sus síntomas: “Che, quería avisarles que estoy con covid. Me quiero matar. Hoy me siento bien, ayer estuve con mucha fiebre”.

Ángela Torres tiene coronavirus

“Hay que cuidarse. Esto no se termina más. Qué tortura... Pero bueno, para eso, para que se rescaten y se cuiden lo más que puedan en estas fiestas o en estos días también antes de año nuevo así no la pasan encerrada, como yo. Está todo el mundo con covid o mucha gente con covid. Y muchos son contactos estrechos”, advirtió desde Instagram en un importante mensaje para sus seguidores.

Además contó cuáles son sus síntomas: “Ayer estuve con mucha fiebre, hoy estoy mejor, pero como muy debil. Todavía no perdí el olfato ni el gusto, espero no perderlos porque me voy a deprimir si eso sucede”. Otros de los famosos que se encuentran atrevesando el virus son Jorge Rial y Tini Stoessel.

Ángela Torres confirmó su noviazgo con Franco Rizzaro

Días atrás la actriz visitó los estudios de “Flor de Equipo” y habló de su relación con Franco Rizzaro, su nuevo novio. “Estamos enamorados. Estamos muy bien”, confesó acerca de su noviazgo que comenzó en agosto.

Ángela Torres confirmó que está de novia. Foto: Instagram/angelatorres

La también cantante detalló que junto al joven comparten la pasión por la música y lanzaron “Amor del weno”, su nuevo single. “Saqué una canción con mi novio. Saqué una canción más hot con mi marido, con mi hombre, Franco Rizzaro, que está sacando unos temas preciosos”, aseguró.