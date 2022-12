Andrés Calamaro volvió a Buenos Aires y dio un show llenó de hits y homenajes

La química entre Andrés Calamaro y su público sigue intacta. Hacía tres años que el cantante no se subía a un escenario porteño. Los homenajes, los invitados y los hits atemporales hicieron que fuera inolvidable lo que se vivió en aquellos dos recitales.

Andrés Calamaro. Foto: Web

Esta vez, la idea del recital fue volver a aquellos hits atemporales, los que todos conocemos por sus melodías pegadizas y sus letras de denuncia con versos sobre libertad. Fueron recitales de rock en su estado más puro.

La banda estaba integrada por: Mariano Domínguez en el bajo, Martín Bruhn en batería, Germán Wiedemer en teclados y Julián Kanevsky en guitarras.

Andres Calamaro y su banda. Foto: Web

El setlist de los recitales, se compuso de más de 20 canciones icónicas e inmemorables de la carrera de Calamaro. El inicio del viaje fue con “Bohemio”, canción que introdujo haciendo alusión al barrio de Villa Crespo, donde se encuentra el Movistar Arena: “Buenas noches, Villa Crespo, barrio bohemio”.

Luego, le siguieron “Cuando no estás”, “Verdades afiladas”, el gran recuerdo junto a Los Rodríguez, “Para no olvidar” y “Me Arde”. Continuó con “All you need is pop” del albúm “El Salmon”. Para cantar “Tantas Veces”, presentó a su primera invitada en los recitales porteños, Zoe Gotusso. Le siguieron “Rehenes” y “Los Aviones”.

Andrés Calamaro y Zoe Gotusso en el Movistar Arena. Foto: Instagram/@a_calamaro

La cercanía con la fecha del segundo aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona y la relación del cantante con el futbolista, llevaron a que le rinda homenaje recuperando el tema que le escribió, “Maradona”, incluido en el álbum “Honestidad brutal” de 1999. La enganchó con “Espérame en el cielo”, de Los Panchos y “Estadio Azteca”.

Luego sumó al segundo invitado en su paso por el escenario bonaerense. Cantó un doblete de “Para siempre” de los “Ratones Paranoicos”, “No se puede vivir del amor” y “Loco” junto a Juanse.

Andrés Calamaro y Juanse en el Movistar Arena. Foto: Instagram/@a_calamaro

Incluyó en el setlist clásicos con los que el público estalló como: “Mi enfermedad”, “Tuyo siempre”, “La parte de adelante”, “Sin documentos”, “El salmón”, “Flaca” y “Alta suciedad”.

El primer cierre lo hizo cantando junto al público su icónica canción “Paloma”. Luego realizó un segundo cierre con “Crímenes Perfectos” y “Los chicos”, canción con la cual rindió tributo a los grandes cantantes de rock argentinos fallecidos: Pappo, Cerati, Miguel Abuelo, Sandro, Spinetta, entre otros.

El agradecimiento de Andrés Calamaro vía Redes Sociales

Luego de sus shows en la Ciudad de Buenos Aires, el cantante agradeció compartiendo un video en Instagram y Twitter de lo vivido esas dos noches: “Gracias Brutales, Buenos Aires!!”. El Salmón se presentará el 1 de diciembre en Asunción, Paraguay y el 3 en Corrientes.