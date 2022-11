En fotos: así fue el show de Andrés Calamaro en Córdoba

Fiel a su estilo y a su historia, Andrés Calamaro pasó por Córdoba con un show contundente en la Plaza de la Música, al son de sus muchos éxitos. Con su fiel público que una vez más el dio el sí en la emoción del reencuentro con el artista y sus hits.

El salmón brindó un show intenso y emotivo en una Plaza de la Música repleta de fans. Foto Javier Ferreyra

Con las infaltables El salmón, Alta suciedad y Me arde, el show daba para todo, también para bailar cumbias como Tuyo siempre. Con la gente en llamas durante todo el concierto.

Y hasta hubo clima de inminente Mundial de Qatar al entonar Estadio Azteca, con versos del Martín Fierro. Y se alcanzó el éxtasis con el público en modo cancha, ante el arrallador comienzo de “Maradona no es una persona cualquiera”.

ZOE GOTUSSO, INVITADA POR CALAMARO

Andres Calamaro en la Plaza de la Música cantó con Zoe Gotusso (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

La ascendente Zoe Gotusso fue presentada por Andrés Calamaro como “cordobesa universal” para la balada titulada Tantas veces. Y para que no decaiga, en la noche sonaron Cuando no estás, Verdades afiladas y la rodriguense Para no olvidar.