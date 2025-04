Dillom reveló detalles de su extraña amistad con Andrés Calamaro y sorprendió a todos: “Me manda TikToks de...”

Dillom es uno de los artistas del género urbano argentino que más ha trascendido fronteras en la música. A lo largo de su carrera, el cantante forjó fuertes lazos con colegas tanto de la escena actual como con legendarias figuras. Entre ellas, Andrés Calamaro.

El legendario músico de rock fue uno de los primeros artistas en expresar su admiración por Dillom. Incluso, antes de colaborar en su álbum Por cesárea, ya habían tenido varios encuentros personales y mantienen una estrecha relación.

Andrés Calamaro defendió a Dillom tras su polémica frase contra Caputo: “Es el mejor artista actual”

Durante su paso por Paren la mano, Dillom contó detalles de cómo es su extraña amistad con Andrés Calamaro. Al ser consultado por el surgimiento de “Mi peor enemigo”, la colaboración el integrante de Los Rodríguez, el joven artista reveló que mantienen un contacto estrecho a través de mensajes, específicamente, de WhatsApp.

“Me hace c*gar de risa, me pone ‘morning’, me dice ‘capitán ¿cómo va?‘, nos vamos mandando fotos", confesó provocando la risa de todos los presentes en el estudio. “Hablamos bastante seguido”, añadió.

“Él me va mandando fotos de la gira, yo también”, sostuvo. “A veces me manda TikToks también”, confesó despertando la curiosidad del resto. “Cosas rarísimas, una vez me mandó uno de un bebé con dos cabezas”, reveló para sorpresa de muchos.

“Pegamos muy buena onda con él la verdad, tipazo total”, dijo el músico agradecido por el apoyo que recibió por parte de su colega.

La vez que Andrés Calamaro defendió a Dillom

Tras la polémica frase de Dillom contra Caputo en el Cosquín Rock 2023, que le trajo problemas con la justicia, Andrés Calamaro decidió defender a su colega de las duras críticas. “Dillom es el mejor artista actual y el mejor como persona”, aseguró el cantante en su cuenta personal de Twitter (ahora X).

“Es Hip Hop y Rock, tiene que decir lo que quiera, gusta y ofender. Además tiene 22 años. Tiene que decir lo que quiera sin pensar, dejar que salga lo que sea”, agregó El Salmón y lo tildó como “el elegido”.

Como si esto fuera poco, Calamaro se metió aún más en el debate acerca de si los artistas deben opinar de política. “Sabemos que ofender al gobierno no es un verdadero acto de rebeldía; los músicos de rock no molestaron ni a las fuerzas armadas, los que recibimos maltratos éramos del público y llegábamos en colectivo. Pero Dillom tiene mucho contenido estético, conceptual y filosófico. De Rock”, sostuvo.

Para cerrar, también le contestó a quienes aseguran que Dillom no hace rock. “El Rock absorbe y ofrece: Al blues, al reggae, al pop, al rollo latino y al hip hop. Beastie Boys y RUN DMC fue hace 40 años, Nadie tiene que demostrar al público lo que ES …. Al público de rock se lo chamullan fácil con actitud rockera, hablando mal y haciendo música blanda”, concluyó.