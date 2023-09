Alex Caniggia habló por primera vez de la reconciliación con su padre y reveló si ya conoció a Venezia

Alex Caniggia es uno de los participantes de Gran Hermano España, aprovecha su momento en el reality y realiza polémicas declaraciones sobre su vida, las que generan repercusiones en los medios de comunicación que siguen de cerca el programa.

Alex Caniggia Foto: instagram/alexcaniggia

Es conocido por todos, la pelea que tuvo el conductor con sus padres es por eso que, durante sus días en la casa, cuenta más detalles del conflicto familiar, al igual que la buena relación que tiene con su hermana Charlotte.

En los últimos días reveló que tuvo un acercamiento con su padre Claudio “El Pájaro” Caniggia después de estar varios años sin hablarse.

Primero contó que su madre, Mariana Nannis, lo echó de la casa en la que vivía con Melody Luz mientras ella estaba embarazada. Además, señaló que tras ese episodio no volvió a llamarla ni para conocer a su hija, Venezia.

Qué dijo Alex Caniggia sobre el vínculo con su padre

“Yo me peleé con mi padre porque tomé partido por mi madre”, reveló sobre lo que sucedió en la separación de ellos. “Mi viejo se enojó. Después de 5 años sin verlo ni hablar le conté todo esto (que la madre lo echó de la casa) y no lo podía creer”, relató a uno de sus compañeros en la casa de Gran Hermano.

“No vio a mi hija porque justo el día antes de viajar para acá tomamos el café, estuvimos 5 años peleados”, indicó.

Además, contó que su padre y él viven en el mismo barrio pero que todavía no conoció a Venezia. Sin embargo, con su madre está enojado y no cree que le va a perdonar después de haberlo echado de la casa y no ir a ver a su nieta recién nacida.

“Me gustaría saber el motivo por lo que mi madre hizo eso”, cerró Alex y agregó: “Estoy rencoroso. Le hice la cruz, no se lo voy a perdonar nunca”.