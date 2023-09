Alex Caniggia superó una terrible prueba en Gran Hermano: tuvo que probar un desagradable plato.

Alex Caniggia avanza en uno de los shows más importantes a nivel internacional, en donde debió afrontar una difícil prueba. El desafío consistió en comer chinchulines hervidos y el premio era conseguir alimentos para la semana en la casa de “Gran Hermano VIP” en Telecinco, ya que les quedaba poco alimento.

El desafío consistía en elegir o restar un monto determinado del pozo de cada uno de los participantes, o masticar y comer lo que le tocaba, que estaba oculto en una mesa.

El conductor del programa le dijo: “Esas pizzas que ves tiene un precio. Son 500 euros. O descontamos eso del premio de todos o comes lo que hay debajo de la campana” mientras el público del reality alentaba a Alex a comer el alimento que se encontraba oculto.

Alex Caniggia en Gran Hermano

“Bueno, la gente dice que coma. Mirá lo que es esto” expresó el influencer y finalmente comió los chinchulines hervidos; al hacerlo no pudo evitar su cara de asco y arcadas al masticarlo.

El rol de Alex Caniggia en Gran Hermano

Dentro de la casa de Gran Hermano Vip, Alex Caniggia, tiene una relación difícil con otra de las participantes del juego: Oriana Marzoli, una modelo venezolana.

Alex Caniggia es concursante Gran Hermano VIP en España. (Captura)

En uno de los cruces, antes de las nominaciones, el mediático dijo que Oriana era una boba y que no existe ¿Quién sos?. Oriana, retrucó: “Yo entro a jugar de verdad y no soy como esta persona multimillonaria que le da igual tirar todo el dinero que tenemos aquí sin pensar en el resto. No no soy”

Alex Caniggia reaccionó: “¿Vos me tenés bronca o envidia?” y Oriana irónicamente le respondió: “¿Envidia, amor? Si, yo deseara ser tú de verdad. He nacido en otro cuerpo”.