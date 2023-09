Alex Caniggia sorprendió al viajar a España e ingresar a la casa de Gran Hermano en su edición VIP. Es que desde su llegada el hijo de Mariana Nannis y Cladio Paul Caniggia marcó precedentes y parece haber generado ciertos roces con sus compañeros de la casa.

En la primera ceremonia de nominaciones en la edición de España, que se emite en Telecinco, Caniggia fue designado como el concursante más votado por sus compañeros, lo que podría poner en riesgo su permanencia en el reality.

Después de la votación de sus compañeros y de la emblemática frase “Estás nominado”, el mediático expresó que ya se esperaba esta situación.

“Estoy tranquilo y me nominan porque soy un concursante fuerte y tienen miedo de mí. El público decide todo”, aseguró luego de contabilizar 24 votos de sus compañeros.

Alex Caniggia fue el más votado en Gran Hermano España y está nominado Foto: Gran Hermano España

En la gala, muchos de quienes lo nominaron afirmaron que no tenían problemas de convivencia con él, pero que en ocasiones sus actitudes les resultaban molestas. Por su parte, Alex, al ingresar al confesionario para emitir sus votos, también reconoció que tenía desavenencias con algunos de sus compañeros en el programa.

“Soy un rival fuerte, me tienen miedo. Obviamente que estoy nominadísimo porque todos en la casa me detestan, pero como no tengo rival, voy a eliminar a todo tipo de rival. Estoy tranquilo”, comentó. Junto a Alex también están nominados Luca, Karina y Zeus.

Alex Caniggia y sus vivencias en Gran Hermano España

Dentro de Gran Hermano VIP, Alex Caniggia ha conseguido generar enemistades con varios participantes, pero destaca la mala relación que mantiene con una compañera que se ha convertido en su principal rival.

Alex Caniggia contra Oriana Marzoli, modelo venezolana (Captura de pantalla).

Esta rivalidad se ha desarrollado con Oriana Marzoli, una modelo venezolana que desde el comienzo del concurso ha mostrado una actitud hostil hacia Alex y ha tenido varios enfrentamientos con él.