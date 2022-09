Agustina Cherri mostró el crecimiento de su pancita y ¡ya no le cierra el pantalón!

Con una relación más que consolidada Agustina Cherri espera su segundo hijo fruto de su amor con Tomás Vera, con quien ya tuvo a Alba, de tres años. También es madre de Muna y Nilo de su compromiso anterior con Gastón Pauls.

Muy pronto una nueva personita se sumará a su gran y ensamblada familia y según aseguró todos esperan al pequeño con mucha emoción y amor. Todavía no se conoció en forma pública el sexo biológico ni el nombre del bebé, pero en medio de la dulce espera, la actriz compartió a través de sus redes sociales imágenes del crecimiento de su pancita.

Ya no le entra el pantalón Foto: Instagram/agustinacherriok

Desde su perfil de Instagram, la ex “Chiquititas” se mostró con un pantalón de jean que ya no le cierra a la altura de las caderas y confesó: “Mi preferido... usándolo hasta que no de más”. Rápidamente las imágenes enamoraron a todos y recibieron más de 43 mil “me gusta”.

Al mismo tiempo desbordó de tiernos comentarios como: “Va creciendo la pancita”, “Estás hermosa”, “Que Linda esa pancita” y mensajes de sus amigas Celeste Cid, Violeta Urtizberea y Marcela Kloosterboer.

Agustina Cherri mostró su embarazo Foto: Instagram/agustinacherriok

Agustina Cherri reveló por qué no contó antes que está embarazadas: “Estaba un poco asustada”

A los 39 años, Agustina Cherri volvió a quedar embarazada, pero esta vez tomó más recaudos antes de contar la noticia en forma pública. En ese sentido reveló que fue por algunos temores iniciales.

“La verdad es que es mi cuarto bebé y tengo 39 años y estaba un poco asustada, tenía un montón de nervios y de inquietudes. Quise ser precavida, quise esperar el tiempo adecuado y hacerme todos los exámenes adecuados para saber que todo estaba bien encaminado”, contó Cherri en un vivo de Instagram.

¡Cómo le creció la panza! Foto: Instagram/agustinacherriok

En ese sentido reveló que su amiga Paula Chaves le sugirió realizarse un estudio especial a partir de la semana 10 de gestación para conocer en detalle el estado de salud del bebé. Fue a partir de una muestra de sangre y al obtener los resultados, la artista descartó sus temores.

Feliz con su embarazo Foto: Instagram/agustinacherriok

Y contó: “Con mis tres hijos anteriores no lo había hecho, pero con este bebé sentí la necesidad de hacerlo y estuvo buenísimo”.