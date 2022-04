Gracias a compartir varias novelas juntas, Agustina Cherri y Julieta Nair Calvo desarrollaron una gran amistad por fuera de los sets de grabación. Tanto es así que la ex “Chiquititas” fue a conocer al hijo de su colega, pero se llevó una gran sorpresa.

En la tarde del miércoles, Cherri visitó la casa de su amiga y por fin pudo estar junto al pequeño Valentino nacido hace un mes. También quiso ayudar cambiándole los pañales, pero sufrió un accidente escatológico.

Todo quedó registrado en un divertido video que filmó la flamante mamá con su celular y no dudó en subir a sus historias de Instagram para que todos sus seguidores lo vieran y se diviertan con la reacción de la actriz. “¡Por dios! Nunca vi nada igual. Nunca, nunca, nunca”, exclamó Agustina mientras mostraba cómo se había ensuciado toda su ropa, las manos y hasta el suelo.

Por suerte, Nair Calvo le prestó algo de ropa limpia para que se pueda cambiar. “Acabo de llegar a casa después de estar todo el día en centro de Capital haciendo cosas. Me cambié la ropita, ¿quieren ver por qué?”, contó la ex de Gastón Pauls y expresó: “¡Valentino me cagó toda!”. Luego replicó el gracioso video.

Lejos de enojarse, Agustina se tomó la situación con humor, incluso después, Nair Calvo señaló en nombre de su hijo: “Hola tía, ya te bauticé como madrina”.

Agustina Cherri conoció al bebé de Julieta Nair Calvo Foto: Instagram

La tierna foto del bebé de Julieta Nair Calvo

En las primeras semanas como mamá, la actriz comparte el minuto a minuto de su experiencia a través de las redes sociales donde se manifiesta feliz por haber formado una familia.

En las últimas horas subió una adorable foto de su pequeño dormido en una gran cuna y manifestó en la descripción: “Soy un nene grande que duermo en una cama ¿por?”. “Estoy tan enamorada que no puedo dejar de sonreír”, sostuvo emocionada por su hijo.