Muna Pauls presentó a su pareja: quién es y cómo se conocieron

Agustina Cherri es una actriz argentina que comenzó su carrera siendo muy chica y a lo largo de los años el público la vio crecer y formar su familia. La famosa tuvo dos hijos con Gastón Pauls: Muna y Nilo, ambos adolescentes cuentan con gran popularidad en las redes sociales.

Así está hoy Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, a sus 16 años

La hija mayor de la actriz desde muy chica mostró su talento para cantar, de hecho, realizó varios covers. Al igual que con la escritura, el teatro y la moda. La hija de los famosos actores es influencer y en sus redes sociales interactúa con sus seguidores sobre su cotidianeidad.

Agustina Cherri y su hija adolescente Muna

Muchos seguidores de Agustina Cherri conocen a la adolescente de 16 años desde muy chica por lo que saben su vida y recorrido. Muna no solo comparte su vida artística, sino que cuenta su rutina o charlan con sus seguidores de todo tipo de temas. En ese contexto, le preguntaron a la famosa sobre su presente amoroso.

Muna Pauls reveló que está en pareja y contó su historia de amor

La hija mayor de Agustina Cherri y Gastón Pauls contó que está en una relación y habló por primera vez de su novio. “No creo en esto de que me va bien el amor o no. Y mirá que acabo de responder que me va bien. Pero porque hoy mi corazón romántico está bien y está enamorado”, comentó.

Tras revelar la noticia, sus seguidores le pidieron que cuente cómo lo conoció. “Les puedo contar que es mi vecino, que lo conozco hace muchos años porque siempre vivimos en el mismo barrio…Algunas de mis amigas y amigos son amigos de sus amigos, entonces como que hemos coincidido en cumpleaños. Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí“, contó Muna.

Luego, la artista sostuvo que fue “el destino” quien hizo que un día se encuentren y comiencen una relación. "Y era acá, el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal”, comentó Muna.

“No voy a contar mucho más, ustedes son re chismosos. Él es lo más de lo más, yo estoy muy enamorada y algún día capaz lo conocen, ¿quién te dice? Estoy muy, muy contenta y muy enamorada”, reveló contenta la artista sin querer brindar muchos detalles.