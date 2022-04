Agustina Cherri protagonizó la única ficción de Polka desde que comenzó la pandemia. Luego de un año de mucho trabajo, hizo un viaje de relajación al mar mexicano. Además, aprovechó para posar en las hermosas playas con su nueva colección de bikinis.

Agustina Cherri posó para sus fans Foto: Instagram

México es su “segunda casa”, según contó la actriz, por lo que posó muy feliz en cada lugar. “Sácame fotos mi amor”, escribió en uno de los posteos, donde se la ve encantadora y disfrutando de las vacaciones. Agustina modeló con diferentes estilos de bikinis de su propia colección.

Agustina Cherri al natural desde las playas caribeñas. Foto: Agustina Cherri

Dos modelos son clásicas de corpiño de triángulo con colaless con tiras regulables en color verde militar, negro y blanco. Agustina no se borra la sonrisa del rostro y en todas está empapada por haber nadado en el mar y la piscina del hotel. La Riviera Maya es un lugar increíble para una sesión de fotos como esta.

.

En otras fotografías, Agustina Cherri posó con trajes de baño de culotte tiro alto. Uno es de color blanco con un corpiño tipo strapless anudado en el frente. En otro posado, combinó esa misma parte superior con otra bombacha marrón. La mayoría de sus posteos superan tienen entre 25 y 60 mil me gustas.

Agustina Cherri

La historia de amor de Agustina Cherri y Tomás Vera

En su visita a “LAM”, la actriz reveló que su actual pareja es amigo de Marcela Kloosterboer. Se conocieron en su boda en 2014 y enseguida hubo química. Con ayuda de su amiga, la relación fue avanzando y se enamoraron. En el programa, Agustina contó qué es lo que la enamoró del padre de su hija.

Agustina Cherri y Tomás Vera Foto: Web

“Es una persona que no tiene nada que ver con el medio y no quiere saber nada con esto, pero tiene un empuje en el que me apoya que es una cosa rara por no ser del medio”, detalló Agustina Cherri. Tomás la acompaña en todos sus proyectos, es conciliador y tiene una buena relación con Gastón Pauls, su ex.