Acusaron a la producción de Gran Hermano 2024 de censurar a Furia: los motivos

Furia es una de las participantes de Gran Hermano 2024 que ni bien ingresó llamó la atención de todos por su fuerte personalidad y su estrategia para llevar el juego dentro del reality. A lo largo de los tres meses que llevan dentro, Furia armó su grupo de amigas, se peleó con varios compañeros, volvió a amigarse y dejó afuera a muchos de sus enemigos. Su grupo de fanáticos de nombre “Furiosos” le apoyan y siguen su juego.

Esta semana, Juliana volvió a ser noticia porque fue la jugadora que inauguró la “Fulminante” y de manera sigilosa aplicó contra Denisse para luego sembrar las dudas en la participante hacia otros compañeros.

Furia, la jugadora más picante de Gran Hermano. (Captura)

Acusan a Gran Hermano 2024 de omitir información de Furia

Sin embargo, su grupo de fanáticos aseguran que Furia fue censurada en el confesionario cuando fue a nominar y explicar los motivos de su terminante decisión. “De los repechajes que entraron, algunos entraron para mí, para ayudarnos obviamente de buena manera para contenernos. Y otros entraron para otro grupo y creo que Denisse entró para el grupo de los Bros”, expresó Juliana en el confesionario.

“Sé que la gente no lo va a votar por eso me la juego. Mi idea es que los caracoles estén fuera de la casa. Espero que la gente me entienda. Que me apoye (...). Necesito que la gente que esté acá valore la casa. Que sepa que está acá adentro y que cada día es único”, agregó Furia.

Acusan a Gran Hermano 2024 de censurar a Furia Foto: captura x

Luego en las redes sociales comenzaron a manifestar enojo en contra del programa porque aseguran que Furia siguió hablando cuando ellos cortaron la transmisión y fueron al vivo del programa.

Acusan a Gran Hermano 2024 de censurar a Furia Foto: captura

Además, sostienen que la producción busca no dejar mal parada a Denisse y solo muestran lo que quieren. De todas maneras, no se sabe si es verdad, ya que, si se mostró un video, pero no hay formas de saber si es todo lo que dijo o no Furia.

La nominación fulminante fue un día anterior a la gala. Por lo que ese día debía explica los motivos que la llevaron a elegir ese voto.