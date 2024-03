La insólita decisión de Bautista de Gran Hermano 2024 tras quedar en placa con Denisse: ¿la traicionó?

Bautista Mascia es uno de los 17 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024, es uruguayo y líder de la banda “Toco para vos”. Desde que inició la competencia se vio muy cerca a Denisse, la participante oriunda de Trelew, quien fue eliminada, pero volvió en la instancia de repechaje.

Aunque Denisse comenzó teniendo un vínculo más cercano con Alan, más tarde se decidió por Bautista y rápidamente fueron vistos a los besos en la casa de Gran Hermano 2024. Para tristeza del uruguayo, Denisse fue eliminada en la séptima semana de la competencia.

El amor entre Denisse y Bautista de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

Después de algunas semanas afuera de la casa, Denisse entendió que la gente la sacó de la competencia porque no generaba contenido y se mostraba retraída. Ella realizó una gran campaña para volver a entrar a Gran Hermano 2024, la gente le dio un voto de confianza y volvió en la instancia de repechaje con el Golden Ticket.

Denisse regresó a Gran Hermano 2024 con más actitud y ganas de ganar.

A penas ingresó a la casa, Denisse miró a Bautista y se besaron, los participantes mostraron que se extrañaban, y parecía que Denisse nunca había dejado la casa.

La primera reacción de Bautista cuando Denisse reingresó a Gran Hermano 2024.

A pesar de esto, cuando Federico “Manzana” le preguntó a Bautista: “Si vos caés en placa, y el mano a manos es entre vos y Denisse, ¿quién queres que se vaya?”. El uruguayo no lo dudó y sorprendió con su respuesta: “Yo quiero seguir acá, claramente. Prefiero quedarme y que se vaya Denu”, y luego se justificó: “Es un juego esto, amiga”.

El enojo de Denisse de Gran Hermano 2024 con Bautista y Nicolás

Denisse de Gran Hermano 2024 realizó la nominación espontánea y se lo contó a Bautista y Nicolás, pero los chicos se lo contaron a Florencia y ella se enojó. Por eso, Denisse les dijo: “Yo no les voy a contar más nada a ustedes porque son re peligrosos. Ahora pasó algo que ya no lo tengo en mis manos porque no confío en Florencia”.