Acusan a la “Tora” de Gran Hermano de destratar a su mamá y en las redes crece la polémica

El lunes 20 de febrero los seis concursantes de Gran Hermano que aún pelean por el premio mayor: más de $15 millones y una casa, fueron sorprendidos por la producción con el ingreso de uno de sus familiares. En este caso, entraron: Fabián, sobrino de Romina Uhrig; Florencia, hermana de Camila Lattanzio; Gladys, madre de Lucila “Tora” Villar; Camila, hermana de Julieta Poggio; Valentina, hermana de Marcos Ginocchio y Rodolfo, padre de Nacho Castañares.

El primero en quedar eliminado fue Fabián, tras la nominación de toda la casa. Le siguieron Florencia, Camila y Gladys, por la decisión del público. Este martes se definirá quién será el familiar favorito de la gente, que le pasará el liderazgo al concursante y se ganarán dos motos eléctricas.

Sin duda, la entrada de los familiares revolucionó la convivencia en la casa más famosa del país y quedaron al descubierto ciertas facetas de los participantes que no se habían visto hasta ahora. La que quedó más expuesta, según la comunidad de Twitter, es la “Tora”, ya que es la que peor se está llevando con su madre.

Los videos de la relación de la “Tora” y su mamá que expusieron a la concursante

En uno de los últimos tapes de Gran Hermano, se puede ver cómo la participante le hace saber que no debe opinar sobre cómo entrenar los demás. “Mami vos no entrenas. Entonces no opines, cada uno entrena a su manera. Vos entrenabas en el año 70″, lanzó lapidaria Lucila, sin embargo, después de varios cruces, su madre decidió enfrentarla: “Hablo de vos, no hablo de los demás”.

“No tenes que opinar. Si queres opinar, entrená vos y demostrá, en vez de dar órdenes. A mi no me gusta que se metan en mi entrenamiento, a Romi menos y a Juli menos”, sostuvo Villar quien recibió una lapidaria mirada de su madre: “Yo no estoy hablando ni de Juli ni de Romi. No hablo más”, sostuvo Gladys.

La confesión de la “Tora” que lastimó a Gladys

En otra de las ocasiones, a pocos días de haber ingresado los familiares, la mayoría se encontraba hablando en los sillones del jardín y Lucila lanzó una frase que sin dudas lastimó a su madre. “Cuánta crueldad”, escribió un usuario de Twitter sobre el trato de la participante.

“¿De quién estabas segura que hubiera venido?”, indaga Gladys y recibe una respuesta que la sorprendió: “Y… yo quería a alguna de mis amigas. Flor o Cami”, lanza Villar sin pensar mucho. Su respuesta dejó sin palabras a sus compañeros e incluso a su mamá, quien lanzó un largo suspiro.”

Lucila se enfrentó a los gritos con su mamá en la habitación

En uno de los clips que circuló en las últimas horas, se ve como la “Tora” le dice a su madre que vayan para la habitación, ya que, aparentemente, tenía algo para decirle: “Cuando dudas, si alguien habla de algo no digas ‘intuís bien o no’. Te callas la boca, miras para otro lado, no respondas porque me perjudicas a mí. En serio te estoy hablando”.

“Escucha a la gente, no acotes más. Te pido por favor, porque me perjudicas a mí”, lanzó sin censura la concursante. Sin embargo, en las redes sociales, aseguraron que Lucila se está perjudicando sola con sus actitudes, aunque hay otros que creen que se trata de una relación común entre madre e hija.

Romina enfrentó a Lucila tras la salida de su madre de la casa

“No me pareció para nada entrometida y eso es típico de mamá y papá. Cuando somos papás por ahí tenemos eso de decirles, pero no lo hace para nada de metida. No me cayó nada mal en ninguno momento lo que me dijo”, sostuvo Romina Uhrig en la cena tras la eliminación de Gladys.”

“A los que quedaron acá realmente los quiere mucho. Te digo porque cuando estuve afuera seguramente se notó”, dijo Lucila en un intento de calmar las aguas. “A mi me encantó. Yo le dije: ‘Gla, te quiero ver afuera’”, aseguró la exdiputada. Luego, Villar aseguró que se tomaba el atrevimiento de decirle ciertas cosas ya que es su hija.