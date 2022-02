En la madrugada del sábado 23 de febrero de 2019, Natacha Jaitt fue hallada sin vida en un salón de fiestas en Benavidez, partido de Tigre. A partir de ese día, varias fueron las hipótesis entorno a su muerte, desde suicidio hasta homicidio.

Natacha Jaitt (Archivo).

El cuerpo de la mediática de 41 años estaba tendido sobre una cama. Según los primeros informes, no presentaba signos de violencia externos y su muerte “habría sido producida por la ingesta de alcohol y cocaína” produciéndose así una falla multiorgánica.

A pesar de que los fiscales de Tigre consideran que es un caso cerrado, el hermano y la hija de la modelo insisten en que la causa tiene “puntos negros”. Es que hoy la investigación se encuentra sin delito ni acusados.

Lugar donde murió Natacha Jaitt (Web)

En diálogo con TN Show, Silvana Ianniello, la abogada que representa a la familia Jaitt, indicó que no se ahondó lo suficiente en la autopsia al cuerpo de la conductora.

“Se hizo una autopsia básica, de rutina, cuando en realidad se podría haber hecho otra más exhaustiva. Lamentablemente, al no hacerse en tiempo y forma, se pierden muchos detalles. Es como que todo quedó en una investigación base, de rutina con allanamientos y toma de testimonios”, expresó.

En relación a la escena en donde Natacha apareció muerta, la familia asegura que hubo una cantidad excesiva de personal policial en aquella habitación del complejo Xanadú. El hecho lo comparan con la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015.

Tanto Ulises Jaitt como su sobrina, Antonella Olivera, hacen hincapié en el IPad de la morocha, ya que ahí podría haber contenido que esté relacionada a su muerte. Es que en varias oportunidades, ella contó que poseía cierta información que comprometía a varias personas poderosas.

El misterioso pendrive que Natacha Jaitt habría dejado en caso de su muerte

Por otra parte, les parece importante destacar que Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, quien la llevo aquella noche a la fiesta y escondió el celular de la mediática en su auto antes de que llegara el movil policial, fue condenado en un juicio abreviado por falso testimonio. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2019, fue absuelto.

El día que Natacha Jaitt advirtió sobre su posible muerte

El abril de 2018, diez meses antes de su muerte, Natacha Jaitt alertó a través de un tuit la posibilidad de que podría aparecer sin vida.

Tuit de Natacha Jaitt

“AVISO: no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit”, sentenció.