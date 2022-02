En la madrugada del sábado 23 de febrero de 2019, Natacha Jaitt fue hallada sin vida en un salón de fiestas ubicado Benavidez, partido de Tigre. Desde ese día, varias son las especulaciones que giran entorno a su muerte, la cual se encuentra en investigación, pero sin delito ni acusados.

Natacha Jaitt fue hallada sin vida a sus 41 años.

Una sola palabra no alcanzaría para describirla. Es que incursionó en varios rubros, pero fue siempre identificada por su alota exposición y protagonizar varios escándalos mediáticos.

Aunque nació el 13 de agosto de 1977 en Buenos Aires, sus comienzos fueron en España. La morocha inició en el mundo del modelaje para una revista de adultos, y en busca de otras oportunidades, en 2004 preparó sus cosas y con solo diez dólares emprendió un viaje al continente europeo.

Ulises Jaitt dijo que Natacha consumió cocaína, pero aseguró que no murió de sobredosis

A pesar de no poseer los documentos necesarios para permanecer legal allí, se anotó en “Gran Hermano 6″ y quedó elegida, pero en reserva por su situación. Sin embargo, a la semana se fue voluntariamente una participante y Natacha ingresó al reality, del cual resultó ser la tercera finalista.

Después del exitoso programa, siguió su carrera en España, como panelista de “Crónicas marcianas” y condujo “Consultorio Sexual” su propio ciclo en Playboy TV. Colaboraciones en radio, televisión y tapas de revistas, hasta que en 2007 decidió volver a su país natal.

Ya en Argentina comenzó a hacer sus apariciones en la pantalla chica y presencia en boliches. En 2008 participó de “Bailando por un sueño” (El trece), pero su paso fue fugaz, ya que fue la primera eliminada del certamen. Luego, fue tuvo su propio programa “Natacha enciende tus sentidos” (América).

Valentino y Antonella, hijos de Natacha Jaitt (Web)

Madre de dos hijos, Antonella (23), quien es actriz y hace un año vive en España, y Valentino (16), hijo del actor Adrián Yospe, con quien tuvo una conflictiva relación, incluso hasta 2011, año en el que él falleció tras un larga lucha contra el cáncer.

Natacha Jaitt y las denuncias de abuso sexual en el Club Atlético Independiente

En 2017, Natacha Jaitt fue una de las voces que denunció los casos de abusos sexual a menores dentro de la pensión del Club Atlético Independiente, escándalo que se desató en marzo del siguiente año y por el cual la mediática se presentó ante la justicia para aportar pruebas.

Natacha Jaitt a la salida de tribunales.

Sus encuentros con Diego Latorre

Fue la tercera en discordia entre Diego y Yanina Latorre, quienes están casados y tienen dos hijos en común. El exfutbolista le fue infiel a la panelista en 2017, ambos tuvieron varios encuentros que salieron a la luz cuando a Natacha le hackearon su tablet.

El día que denunció a Fabián Gianola

Ante las denuncias en la justicia contra Fabián Gianola por abuso sexual, comenzó a viralizarse un tuit en el que Natacha Jaitt había contado la desagradable situación que le tocó vivir con el actor y en el que comentaba la falta de apoyo por parte del colectivo de Actrices Argentinas.

Los tweets de Natacha Jaitt

“Fabián Gianola me encerró en un baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs. Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre”, escribió.

El posteo de Ulises Jaitt a casi tres años de la muerte de Natacha. Foto: Instagram/ulisesjaitt

El mensaje fue replicado por su hermano y gran sostén, Ulises Jaitt, “Ella avisó quien era Fabián Gianola”, agregó en el posteo que se reprodujo en cuestión de segundos.