El dramático testimonio del hijo de Natacha Jaitt sobre el día en que murió su madre: “Le pedí perdón porque...”.

Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, decidió dar un paso al frente y apareció por primera vez en televisión para hablar públicamente sobre el estado actual de la causa judicial que investiga la muerte de su madre. Con la madurez y serenidad que sorprendió a muchos, el joven ofreció un emotivo testimonio en el que no solo reveló cómo está avanzando la investigación, sino que también compartió detalles íntimos de aquella noche trágica.

Entre sus declaraciones más conmovedoras, Valentino confesó que fue la última persona en ver con vida a Natacha y recordó con precisión cómo fue su último contacto con ella, un momento que quedó grabado para siempre en su memoria.

Así fue la última charla de Natacha Jaitt y su hijo antes de morir

Junto a su tío Ulises Jaitt, Valentino, de 18 años, estuvo como invitado en el programa A la Tarde, donde se animó a contar cómo fue lidiar con el profundo dolor que le dejó la partida de su madre. “El duelo nunca lo completé porque es imposible completarlo. Tengo a todos mis amigos que tienen a sus padres y yo no tengo a los míos, está esa falta. Me pongo a llorar cuando veo que hay familias unidas”, expresó conmovido el joven.

Con la firme intención de que se haga justicia, Valentino recordó a su madre para evitar que la causa se diluyera en el olvido. Fue así como logró conmover a todos los presentes en el estudio, al relatar cómo vivió esa última noche y el último mensaje que compartió con Natacha Jaitt, su madre. “Esa noche fatídica yo hablé con ella. Fui el último que la vi”, compartió visiblemente afectado.

Ante la curiosidad generada por su relato, Valentino se dispuso a dar más detalles sobre esa noche crucial. “Fue así: había llegado a la casa de mi amigo, me dijo antes de salir ‘me voy a ir a trabajar, pasa la noche en la casa de Gonzalo y avisame cuando llegues, no te olvides’”, explicó. A pesar de la solicitud de su madre, Valentino confesó que no le escribió: “Me olvidé, no le avisé. En un momento, me fijo en el celular y me cagó a pedos: ‘Valentino me tenés que avisar, me preocupo’”, recordó con nostalgia.

Valentino compartió el último mensaje que recibió de su madre antes de su trágica muerte en Xanadú, un club nocturno de la localidad de Tigre: “Le pedí perdón y me respondió ‘Bueno, cuidate, nos vemos mañana te amo’”, reveló el joven, visiblemente afectado por la situación.

Además de lidiar con el dolor por la pérdida de Natacha, Valentino tuvo que enfrentarse a los rumores y comentarios malintencionados sobre ella: “Había chicos a quienes los padres les contaban lo que había en la tele, porque, claramente, hay de todo. Y esos repetían lo que decían los papás, entonces me decían cosas bárbaras”.

A sus 18 años, Valentino busca no solo justicia, sino también encontrar paz en su vida. Con ese propósito, tiene planes de mudarse a España: “Yo siento que la tranquilidad está allá afuera. Enemigos hay en todos lados, pero yo soy una persona positiva”.

Por último, reconoció que, aunque intenta ser optimista, hay días en los que la ausencia de su madre lo afecta profundamente: “Hay días en los que me caigo totalmente, soy un ser humano. Sacando el tema de mis padres, hay días en los que no quiero salir, no quiero hablar con nadie. Soy una persona sensible porque me pongo mal por muchas cosas”.