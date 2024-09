¡A las piñas! Flor Vigna se sube al ring y debutará como boxeadora: ¿contra quién será la pelea?

Flor Vigna vuelve a ser noticia, esta vez no por su vida privada, más bien por un nuevo desafío a nivel profesional y personal. La actriz y bailarina que también se lanzó como cantante ahora va por un nuevo título: el de boxeadora.

La ex pareja de Luciano Castro participará en el evento Párense de Manos, organizado por el streamer Luquitas Rodríguez, donde varias figuras de las redes sociales y del mundo del stream se subirán al ring para pelear.

Este jueves 12 de septiembre, se confirmó cuándo y dónde será la nueva edición de Párense de Manos. A través de las cuentas oficiales del evento, se anunció que Flor Vigna se enfrentará a Manuela QM, una influencer de Colombia que cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram.

El duelo entre la ex participante de Combate y la colombiana se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, un escenario imponente con capacidad para más de 40 mil espectadores.

“La personalidad argentina multifacética de 59 kg y 1,68 Mts. de altura se enfrentará a la temible colombiana en el Amalfitani, la única persona valiente para subirse al ring”, dice la presentación de Flor Vigna.

“El enfrentamiento entre Flor Vigna y Manuela QM promete dar mucho de qué hablar. Ambas contendientes, con el mismo peso, se preparan para un duelo épico”, anunciaron a través de la cuenta oficial del evento. Además, se destacó que la rival de la argentina ya tiene experiencia en el boxeo y hasta logró un knock out, lo que eleva la expectativa sobre esta pelea.

Párense de Manos 2024: quiénes participan

La segunda edición de Párense de Manos también contará con la presencia del ex campeón mundial de boxeo, Sergio “Maravilla” Martínez, quien presenciará algunos de los enfrentamientos más picantes de la noche contra Migliore.

Párense de Manos no solo contará con la presencia de la ex participante de Combate. También tendrá a otras figuras importantes del mundo del espectáculo. El ex Casi Ángeles, Stefano “Yeyo” de Gregorio, se enfrentará al streamer argentino Zeko, uno de los amigos más cercanos de Coscu.

Además, habrá un combate entre Marti Benza, la youtuber y conductora de Luzu TV, y la streamer y modelo Federikitaa. También se subirán al ring el “Turco” García para enfrentarse a Fabián “el ruso” Kruszyn, el padre de un conocido streamer. La lista la completan Will vs Luken, Mazza vs Robleis, Emilio vs Rober, “Momo” Benavídez contra el mexicano Mike.