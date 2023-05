A días de ser papá, Alex Caniggia reveló el motivo por el que no se va a casar con Melody Luz

Alex Caniggia y Melody Luz ya cuentan las horas para convertirse en padres. Sin embargo, el hijo de Mariana Nannis decidió dejar en claro que no piensa pasar por el altar con la bailarina. Esto se supone después de que Alex Caniggia presentara a Celeste Muriega en su programa como invitada para jugar.

“¿Es la primera vez que te casas?”, preguntó Alex. “Sí, nunca me he casado y creo que será la única vez”, explicó la bailarina y luego apuró: “¿Y tú, cuándo te casas (con Melody Luz)?”

Melody Luz está próxima a ser mamá junto a Alex Caniggia. (Instagram Melody Luz)

Sin rodeos, el hermano de Charlotte Caniggia aseguró: “Yo no me voy a casar”. Sorprendida por la respuesta, Muriega dijo: “Bueno, pero viene el bebé...”. A lo que Alex cerró: “Sí, viene el bebé, pero no habrá boda”.

Sobre el motivo, el conductor guardó silencio, pero hizo referencia a que considera que es una mufa y podría traer mala suerte. A pesar de ello, aunque no tenga planes de casarse, el conductor muestra un gran amor por la bailarina y futura madre de su hijo.

Melody Luz y el baile

Falta poco para que Melody Luz y Alex Caniggia se conviertan en padres. La pareja seguramente ya llevará por adelantado algunos preparativos para la llegada. Pero si hubo algo que Melody no dejó de hacer durante todo el embarazo fue bailar. Ella defendió su pasión a capa y espada de las críticas por danzar cuando la panza creció y parece que lo hará hasta que llegue el momento del nacimiento.

“Estado de salud: perreando hasta que no pueda más”, escribió en uno de sus recientes posteos en Instagram, donde aprovechó para compartir un video bailando.