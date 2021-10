Durante la jornada de ayer, delegados electos de la Cooperativa de Electricidad Eldorado Limitada (CEEL) participaron de una reunión de la “Unión de listas” conformada por la Verde, Multicolor y Violeta, dicho encuentro se realizó en un comedor del km 6 de la ciudad.

En este sentido, Javier Coria de la Lista Multicolor expresó que “estamos más firmes que nunca y comprometidos a recuperar y cambiar la realidad de la cooperativa que hace 10 años es manejada por una sola familia. La gente votó un cambio y eso está firme”.

Aún no hay fecha para la realización de la asamblea general ordinaria, donde se tratará la Memoria y Balance, además de renovarse el tercio de Consejeros Titulares (vencen los mandatos de Pedro Domínguez, Bonifacio Romero y Fernando Acosta), Consejeros Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente.

“Para tranquilidad de todos los asociados logramos ayer (lunes) concretar una reunión con delegados titulares que los socios votaron para llegar a un cambio y lograr romper un esquema que tiene la Celeste hace una década. Una gestión con mala administración, con atrasos en el balance de 9 meses y pese a reiterados pedidos no lo tienen” indicó Coria.

Se llevó a cabo una reunión en la CEEL con los 59 delegados de la “Unión de Listas”. Stop en Línea

“A la CEEL lo mantiene el asociado no un partido político. Confiamos en que vamos a tener pronto la asamblea donde la gente votó un cambio 59 contra 50, si bien aún no hay fecha de asamblea esperemos que no se estire más de la cuenta” agregó.

Hace algunos días, estuvo circulando audios donde se escuchaba supuestas promesas de dinero y servicios gratis por parte del oficialismo, a lo que Coria comentó que “esos audios son reales donde intentan comprar delegados. Ya se radicó la denuncia correspondiente por hostigamiento en el Juzgado N° 1, es una vergüenza que intenten ofrecer plata que no es de ellos” apuntó.

“No debemos permitir esto como sociedad, por eso lo que vamos a lograr será histórico, el asociado confió en un cambio y ya hay un acuerdo firmado. En la reunión se mantuvo la palabra con un objetivo claro el de recuperar la cooperativa y que comience un cambio” finalizó Coria.

Fuente: Stop En Línea