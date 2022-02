El Salón Azul ubicado en el Paseo Cooperativo en el kilómetro 9 de la localidad de Eldorado retornó a funcionar como Centro de Testeo Rápido desde el pasado lunes.

Al respecto Jorge Frowein, Director de la Zona Norte de Salud Alto Paraná, manifestó en declaraciones que esto se debe a que “en enero hubo un pico en la demanda, crecieron los casos y se tuvo que adoptar un protocolo para responder esa demanda. Tan solo por la mañana había un número importante de personas que solicitaban el test, alcanzando en una mañana hasta las 800 atenciones, lo cual disminuyó en este mes y solo registramos tres o cuatro pedidos”.

A la vez, agregó que “todos los resultados daban negativo y siendo pocos los test a realizar decidimos volver al Salón Azul y abocarnos en lo que es importante, la vacunación”. “Vamos a trabajar para concientizar a los padres para que los chicos de cara al regreso a las aulas puedan completar el calendario de vacunas. Desde el Gobierno de Misiones no exigen el pasaporte sanitario pero sí están disponibles los diferentes centros de inoculación”, expresó.

Recordó y aconsejó a la población que, “hay tres vacunas importantes a completar; la pandemia no se fue y debemos estar vacunados pero también hay otras vacunas con la que debemos contar porque estamos en alerta, por casos de fiebre amarilla ya que en Brasil hay casos y de dispararse no tardaría en darse casos en Misiones. El otro alerta es el sarampión y poliomielitis. No es solo COVID lo que nos preocupa sino que estamos tratando de completar todo el calendario de vacunas para los niños. Cuando comience el ciclo lectivo, estos operativos van a ir a las escuelas”, afirmó.

Por último alentó a la población a asistir a los centros de atención para completar el calendario de vacunación, más precisamente en los niños. “Las vacunas son seguras, casi dos millones de dosis nos da la autoridad para decir que son seguras y protegen”, finalizó.

Nuevamente, el Salón Azul será utilizado como Centro de testeo rápido en Eldorado. Foto: Imagen ilustrativa

Fuente: Stop en Línea