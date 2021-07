Las pericias de la tragedia que conmocionó a toda la provincia reveló que Valentina Patiño de 51 años habría intentado salvar a su pequeño hijo de 6, al intentar liberarlo del cinturón de seguridad. Desafortunadamente ambos fallecieron ahogados cuando el vehículo donde viajaban despistó y cayó ruedas arriba en el arroyo Caraguatay.

El pasado sábado, madre e hijo fueron despedidos en Puerto Iguazú en medio de profundas muestras de dolor por parte de familiares y amigos en la Parroquia Catedral Virgen del Carmen, según familiares, los restos de Valentina y Lázaro serán cremados.

La mujer, de nacionalidad venezolana, junto con su hijo estuvieron 37 horas desaparecidos hasta que fueron hallados por un trabajador de un aserradero de la zona y según la autopsia determinó que murieron de “asfixia por inmersión” y se busca develar la hipótesis del siniestro vial.

Estuvieron desaparecidos durante 37 horas. Policía de Misiones

Según los datos del resultado preliminar de la autopsia conocidos el sábado, las víctimas tenían hematomas, pero no fracturas. Al momento del hallazgo del vehículo Ford Ecosport en el arroyo, Valentina estaba dentro del coche con el cinturón de seguridad puesto y el chico fuera del mismo a la vera del cauce.

El dato a develar por los investigadores es determinar si ambos murieron inmediatamente con la caída del automóvil o si la mujer liberó al niño del cinturón de seguridad, para que éste pueda salvarse, antes de fallecer.

No se descarta la hipótesis de que el niño pudo haber salido despedido del vehículo en la caída, sin embargo, no es muy probable ya que el niño no tenía fracturas.

Se estableció que la Ecosport conducida por Valentina despistó sobre la ruta 12, volcó desplazándose con las ruedas hacia arriba por la cinta asfáltica y se llevó puesto una parte del guad raid del puente, destruyendo el paragolpes y luego cayó al arroyo.

Dicha maniobra se vio reflejada en el asfalto y en el techo de la camioneta descartando así la participación de otro vehículo al momento del despiste.

Valentina era venezolana y se desempeñaba como gerente en la Asociación Ganadera de Montecarlo. Misiones Online

El hallazgo se produjo a las 15.00 horas del pasado jueves en el arroyo Caraguatay, a la altura del kilómetro 1517 de la ruta nacional 12. Donde luego de 37 horas de desaparecidos, hallaron a Valentina y su hijo sumergidos dentro de un vehículo Ford Ecosport ruedas arriba.

Ambos fueron vistos por última vez el martes 20 de julio por la noche, en la casa de un amigo de la mujer que vive en Colonia Guatambú. La mujer y el menor habían partido de allí antes de las 22:00 horas, rumbo a Montecarlo, donde tenían pensado visitar a una conocida por el Día del Amigo, pero nunca llegaron.