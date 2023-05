Eldorado: se tatuó el slogan de campaña del intendente electo.

Una joven de Eldorado, cuya identidad no ha sido revelada, se tatuó en la parte interna de su antebrazo las palabras “Pipo si”, uno de los slogans de campaña del intendente electo de la ciudad, Rodrigo “Pipo” Durán.

En una entrevista con medios locales, la mujer explicó que hizo una promesa al candidato de que se haría un tatuaje si ganara las elecciones. Tras conocerse los resultados el domingo, la joven cumplió con lo prometido.

La noticia se hizo viral en las redes sociales y recibió críticas y cuestionamientos por parte de algunos usuarios. No obstante, la joven aseguró que “no le pedí plata a nadie, ya soy mayor de edad, no tengo que rendirles cuentas a nadie, fue mi plata y no sé porque le molesta a la gente”.

La joven se mostró sorprendida por la reacción en las redes sociales, pero dijo que recibió el apoyo del equipo de Durán. “Fue una promesa, decidí apoyarlo a Pipo porque si bien es la primera vez que lo conozco, decidimos con mi familia apostar por una persona que no nos obligue, porque siempre trabajamos por políticos obligadamente, y esta vez decidimos de corazón trabajar por él, sin que nadie nos obligue, entonces decidimos con mi mamá y mi papá apoyar a Pipo, ellos están chochos obvio, porque trabajamos con alguien que en realidad queríamos”.

“Yo tengo fe de que Pipo va hacer una gestión buena y si no, que se le va hacer, yo no me voy a arrepentir, no me lo voy a sacar y no me arrepiento de nada, lo voy a apoyar por algo me tatué el nombre de él” aseguró la joven.

Fuente: Norte Misionero